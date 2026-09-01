Un jubilado perdió todo su dinero en un robo cometido por un chofer de una aplicación de viajes

Un jubilado de la ciudad de Córdoba denunció que sufrió este lunes el robo de la totalidad de sus haberes mensuales luego de viajar en un auto solicitado a través de una aplicación de viajes.

El episodio ocurrió este lunes en el barrio Villa Revol, cuando el jubilado, identificado como Jorge, de 82 años, regresaba a su casa junto con su nieto, Misael. Ambos habían ido al centro de la ciudad para cobrar su jubilación, una actividad que, según relataron a medios locales, realizan de manera habitual cada mes.

Tras completar el trámite, ambos solicitaron un viaje de vuelta mediante una plataforma digital para regresar a su casa en la zona sur de la provincia.

Robo a un jubilado en Córdoba

Según el relato de la familia y las imágenes obtenidas por una cámara de seguridad de la vivienda posteriormente difundidas en redes sociales, el episodio ocurrió cuando Jorge descendía del vehículo. Su nieto, Misael, le pidió al conductor que aguardara unos instantes mientras lo asistía, ya que el hombre presenta problemas de movilidad.

Para facilitar la maniobra, dejó momentáneamente en el asiento delantero una mochila que contenía la totalidad de la jubilación recién cobrada. Luego rodeó el auto para ayudar a su abuelo y acercar algunas bolsas hasta el ingreso de la vivienda. En ese momento, el conductor tomó el bolso que contenía el dinero y se marchó del lugar.

“Le pedí que me espere un segundo para que lo ayude a mi abuelo porque él no puede. Él tiene una rodilla que está inflada, él camina muy mal y cuando vamos al centro y caminamos una cuadra son como 30 minutos, no podemos ir muy rápido”, explicó Misael a El Doce TV.

Jorge, víctima del robo (Captura extraída del Doce TV)

Y contó: “Cuando voy a abrir la reja me doy la vuelta y él agarra mi bolso, se lo pone en el regazo, ve que había plata y arrancó con toda”.

Jorge, en declaraciones con el mismo medio, denunció que quedó sin dinero para medicamentos, alimentos y servicios.

“Estoy mal, me sacó el último centavo que tenía. No tengo para remedios, para pagar la luz. Estamos en bancarrota”, expresó el jubilado.

“Él agarro vio la oportunidad y se la picó. Le gritamos y todo”, agregó sobre el conductor. A pesar de la angustia, concluyó: “No sé que vamos a hacer ahora pero no vamos a perder la esperanza”.

Jorge y Misael aseguraron que, tras el robo, realizaron “denuncias por todos lados” y presentaron un reclamo formal ante el área de soporte de la aplicación utilizada para el viaje. Según relataron, la empresa les informó que el conductor involucrado sería suspendido de la plataforma.