Un joven de 22 años fue detenido este lunes, acusado de ser el responsable de haber matado a su sobrina de 11 meses cuando, según su versión y la de testigos, manipulaba un arma dentro de una vivienda de Lanús y se le habría escapado al menos un tiro de manera accidental. Durante el confuso episodio, también resultó gravemente herida la madre de la bebé, que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

La policía dio con el caso luego de que se recibiera un llamado al 911 en el que se alertaba que dos personas habían ingresado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la localidad de Villa Diamante con heridas de arma de fuego y desde donde fueron derivadas por el SAME al Hospital Evita, de Lanús, según indicaron las fuentes consultadas por LA NACION.

En el centro de salud se constató el fallecimiento de la menor de 11 meses, identificada como Cataleya, según los medios locales. Tenía un disparo con entrada en el abdomen y salida en el muslo derecho. La madre de la víctima mortal, una joven de 18 años, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, con riesgo de vida, por una herida de bala en la espalda.

Manipulaba un arma, se le escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses. Policía Bonaerense

Según los primeros testimonios recabados, E. A. B., hermano del padre de la bebé, se encontraba manipulando una pistola cuando se produjo el disparo involuntario. Las autoridades policiales detuvieron al acusado en el lugar de los hechos y preservaron la propiedad de la calle San Judas.

En la vivienda donde ocurrió el incidente, los peritos incautaron dos celulares y una réplica de arma de fuego que estaba en la parte trasera. Sin embargo, el arma que habría sido disparada no fue hallada durante los primeros allanamientos, lo que genera dudas entre los investigadores sobre si se trató de un accidente.

La causa judicial, bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa y por la misma se dispuso la realización de la autopsia correspondiente al cuerpo de la niña.

En declaraciones a Crónica, Mirta, la abuela de la beba, contó que escuchó una detonación y salió corriendo hacia la vivienda. Allí encontró a su hija herida y vio que la bebé estaba en brazos de su tío. La mujer recordó que su hija le repetía: “Mami, me duele, mami, ayúdame”. Según su relato, el tío de la niña, que al parecer habría estado discutiendo con el padre de la menor, le dijo: “Yo la maté, no quise matarla”.