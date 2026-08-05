Detuvieron al jefe de Drogas Peligrosas de la PFA en Córdoba, lo acusan de hurto calificado, peculado y dádivas

CÓRDOBA.- Por el presunto robo de dos cachorros de pitbull y dinero en efectivo en operativos antidrogas, está detenido e imputado de hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas Alejandro Falcón, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Córdoba.

Falcón está preso en el pabellón destinado a policías de la cárcel de Bouwer. Otros tres efectivos también están imputados en el marco de la misma investigación, aunque permanecen en libertad.

La detención de Falcón fue dispuesta por el juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y la investigación la realiza el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

Además, la investigación determinó que usó un móvil oficial y combustible de la Policía Federal para un viaje personal a Rosario. Habría fraguado los comprobantes.

Las primeras acusaciones las realizó una subalterna en el 2024, pero no todo lo que contó se ha podido comprobar. Sí habría datos concretos de faltante de dinero en dos procedimientos: 1800 dólares tras un allanamiento y unos 2 millones de pesos en en un procedimiento de secuestro de un auto.

Los relevamientos patrimoniales incorporados al expediente registran que el comisario no posee bienes de alto valor y registra deudas por compromisos financieros personales.

En su declaración indagatoria, Falcón negó la totalidad de las imputaciones. Sostuvo que no participó en uno de los procedimientos cuestionados por faltantes de dinero y que seguramente lo “confundieron” con otro; sobre el uso del auto argumentó lo que necesitó por su mudanza y, sobre los perros, afirmó que los animales les fueron regalados por el dueño.

El fiscal Hairabedian había solicitado la prisión domiciliaria preventiva de Falcón porque sus subordinados no querían declarar por miedo a represalias. El juez Ochoa directamente ordenó su detención en Bouwer.

Una agente, que depende de Falcón, aseguró que le había advertido que sería trasladada a Corrientes en lo que ella interpretó como una “represalia” ante su decisión de hacer pública sus sospechas.

Hay versiones incluso de que habría faltante de drogas en algunos de los operativos realizados en el tiempo en que Falcón lleva en el cargo. Sobre ese punto no hay definiciones en la causa abierta en la Justicia Federal.

Falcón asumió su cargo a fines de diciembre de 2023, como parte de la reorganización de la PFA impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación tras el cambio de gobierno.