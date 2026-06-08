Detuvieron en Barracas al segundo acusado de asaltar y balear a un influencer durante un robo que se hizo viral

El segundo acusado de asaltar y balear a un influencer durante una falsa compra de teléfonos celulares, un hecho ocurrido en marzo pasado que se viralizó en las redes sociales debido a que la propia víctima registró en video el momento del robo y su posterior huida herido, fue detenido en Barracas por la Policía de la Ciudad.

El sospechoso, de 26 años y con antecedentes por lesiones graves, fue capturado en las últimas horas en la intersección de las calles Hornos y California por efectivos de la Comisaría Vecinal 4D. Al advertir la presencia policial intentó escapar, aunque fue reducido y detenido a pocos metros.

Su arresto se produjo como resultado de una investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones Comunales 4, que ya había concretado la captura de un primer imputado, señalado como el autor del disparo que hirió a la víctima durante el asalto.

Según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION, el robo se dio el 2 de marzo en la zona de Santo Domingo y Santa Elena y la investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Vecinal 4D.

El influencer, identificado en redes sociales como Gabriel García, pactó encontrarse en una esquina del barrio porteño con el presunto comprador; sin embargo, fue una emboscada y terminó recibiendo un balazo en su pierna derecha y perdió los celulares que había llevado.

En las grabaciones —que el damnificado compartió en sus redes sociales— se observa la secuencia completa. García llegó al punto de encuentro en su moto y, tras saludar al presunto comprador, le entregó el celular para que lo probara. Después de unos minutos de diálogo, un tercero se acercó sin ser advertido y el vendedor, al percibir la situación, aceleró y dejó sus pertenencias en manos de uno de los delincuentes.

Mientras intentaba huir recibió un disparo. García siguió conduciendo a pesar de la herida y pidió auxilio a personas que se le cruzaban por su camino, aunque en un principio no recibió respuesta. Luego, un grupo de vecinos se acercó a ayudarlo y lo auxilió hasta que los servicios de emergencia llegaron. Posteriormente fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Penna sin riesgo de vida.

En su perfil de Instagram, García tiene 48.300 seguidores y se define como emprendedor. También conocido por su comunidad como “El Profe” suele compartir contenido sobre tecnología y se jacta de haber vendido con su negocio más de 1400 celulares.

En una primera etapa de la investigación fue detenido un joven de 21 años, acusado de haber efectuado el disparo. Su captura se concretó durante un allanamiento realizado en un departamento situado sobre la calle Luna al 1700.

Con la detención del segundo sospechoso, los investigadores consideran esclarecido el hecho y lograron poner a disposición de la Justicia a los dos presuntos autores del asalto.

La causa es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°23, a cargo de Marcelo Retes, bajo las imputaciones de robo a mano armada y lesiones.