Un influencer fue baleado en Barracas cuando iba a vender dos celulares: la secuencia quedó grabada

Un influencer de 32 años fue víctima de una emboscada y recibió un balazo cuando iba a vender dos celulares, en el barrio porteño de Barracas. El caso de inseguridad ocurrió a principios de mes y fue documentado por el damnificado, que llevaba unos anteojos con cámara que grabaron toda la secuencia. El vendedor logró escapar en su moto y fue asistido más tarde por servicios de emergencia.

Según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a LA NACION, el robo se dio el 2 de marzo en la zona de Santo Domingo y Santa Elena y la investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría Vecinal 4D.

El influencer, identificado en redes sociales como Gabriel García, pactó encontrarse en una esquina del barrio porteño con el presunto comprador, sin embargo, fue una emboscada y terminó recibiendo un balazo en su pierna derecha y perdió los celulares que había llevado.

En las grabaciones -que fueron compartidas por el damnificado en sus redes sociales- se pudo ver la secuencia completa. García asistió al punto de encuentro en su moto y, después de saludar al presunto comprador, le dio el celular que iba a adquirir para que lo pruebe. Después de unos minutos de diálogo, se acercó un tercero a la escena a escondidas y el vendedor, en señal de alerta, aceleró, dejando sus cosas en manos de uno de los delincuentes.

Mientras se iba fue impactado por una bala. García siguió conduciendo a pesar de la herida y pidió auxilio a personas que se le cruzaban por su camino, aunque en un principio no recibió respuesta. Luego, un grupo de vecinos se acercó a ayudarlo y lo auxilió hasta que los servicios de emergencia llegaron. Posteriormente fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Penna sin riego de vida.

En la investigación interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°23 a cargo del Dr. Retes, que ante la Secretaría Única de la Dra. Gorosito, labró actuaciones por robo a mano armada y lesiones. Desde la Policía porteña indicaron que la investigación se encuentra en estado avanzado y se está trabajando para detener a todos los implicados.

En su perfil de Instagram, García tiene 48.300 seguidores y se define como emprendedor. También conocido por su comunidad como “El Profe” suele compartir contenido sobre tecnología, y se jacta de haber vendido con su negocio más de 1400 celulares.