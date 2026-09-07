Detuvieron in fraganti a cuatro delincuentes por robar autopartes en Chacarita: en total acumulan 32 antecedentes

Cuatro delincuentes fueron detenidos en en el barrio porteño de Chacarita cuando intentaban escapar después de robar la batería y otros elementos de un taxi estacionado en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de la Ciudad con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y, al ser identificados, los sospechosos quedaron vinculados con un total de 32 antecedentes por distintos delitos.

El episodio comenzó cuando operadores del CMU detectaron a cuatro hombres que habían abierto el capot de un vehículo estacionado y manipulaban distintos elementos en la zona de Concepción Arenal y Girardot, en Chacarita. La secuencia llamó la atención de los operadores, que dieron aviso a la Policía para que enviara un móvil al lugar.

Cuando llegaron los agentes de la Comisaría Vecinal 15A, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones. Sin embargo, el despliegue policial permitió interceptarlos a pocos metros.

Durante la huida, uno de los hombres intentó desprenderse de una batería que, según se pudo establecer posteriormente, había sido robada del vehículo. El sospechoso, además, habría intentado agredir a los policías con un destornillador, aunque finalmente fue reducido y detenido.

Los efectivos realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y encontraron otros elementos que habían sido sustraídos. Además de la batería, recuperaron un estéreo y un cable de alimentación vehicular.

El stéreo robado fue recuperado Ministerio de Seguridad

El trabajo del Centro de Monitoreo Urbano resultó clave para reconstruir la secuencia y determinar de dónde habían sido extraídos los elementos. A través de las imágenes, los investigadores establecieron que las piezas pertenecían a un taxi Fiat Siena que se encontraba estacionado en la vía pública.

La investigación sumó un dato que llamó la atención de los agentes cuando los cuatro detenidos fueron identificados en los sistemas policiales: entre todos acumulan 32 antecedentes registrados en causas por distintos delitos.

Entre los cuatro delincuentes suman 32 antecedentes Ministerio de Seguridad

Uno de los sospechosos, de 37 años, concentra la mayor cantidad de antecedentes. Según los registros consultados por los investigadores, cuenta con 17 causas iniciadas entre 2012 y 2026. Entre ellas figuran investigaciones por comercialización de drogas, robos, averiguación de ilícito y tentativa de robo.

Otro de los detenidos, de 35 años, posee cinco antecedentes registrados entre 2019 y 2026. En su historial aparecen causas por robos y encubrimiento agravado.

La batería del taxi robada fue recuperada Ministerio de Seguridad

El tercer sospechoso tiene 40 años y registra causas por robo correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2026.

El cuarto individuo, de 23 años, acumula ocho antecedentes desde 2021. En su historial figuran investigaciones por comercialización de drogas, robos, resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

De acuerdo con la información policial, los cuatro quedaron detenidos y fueron trasladados por disposición de la Justicia. También se dispuso el secuestro de los elementos recuperados y del vehículo involucrado en el procedimiento.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, encabezada por el fiscal Leonel Gómez Barbella.