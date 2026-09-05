Tres delincuentes entraron a la casa de una jueza en La Plata, la ataron y le robaron

Una jueza de La Plata y su hijo sufrieron la entradera de tres delincuentes que los ataron y les robaron dinero y objetos de valor. Los agresores treparon tres viviendas lindantes para llegar al domicilio y, al amenazarla, le dejaron en claro que sabían quién era y que tenía una caja fuerte.

Ocurrió cerca de las 16.30 del pasado viernes. Dos cámaras de seguridad de casas vecinas documentaron el momento en el que dos de los delincuentes treparon por los techos y se metieron en los pasillos y jardines de los hogares con el objetivo de llegar a la casa de Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N°4 de La Plata, en Tolosa.

Vestidos con pantalón largo, buzo, remera y gorro, los hombres se movieron con sigilo y observando con detalle cómo dirigirse hasta el domicilio. Cuando finalmente accedieron, encontraron a Greco en la cocina junto a su hijo.

Dos delincuentes entraron a la casa de una jueza en La Plata, la ataron y le robaron

Los delincuentes ataron a ambos y los obligaron a entregar dinero en efectivo y realizar transferencias bancarias, reportó el medio local 0221. Los agresores hablaron con Greco y le manifestaron que sabían de su profesión. La magistrada comentó al diario platense que los ladrones la amenazaron: “Vos sos jueza, ya sabemos que sos jueza”.

Luego, le aclararon que sabían de sus posesiones: “Acá vos tenés una caja fuerte. Acá me dijeron que en tu oficina hay una caja de seguridad o tenés dólares”. Permanecieron en el lugar durante más de una hora: uno vigilaba la entrada mientras los otros dos revisaban el segundo piso.

La jueza Claudia Greco, en la puerta de su casa Santiago Hafford

Durante ese tiempo, les robaron objetos de valor, como un celular, tarjetas de crédito y las llaves de la casa. Antes de irse, notaron que la casa tenía cámaras de seguridad, por lo que se llevaron el dispositivo que almacenaba las grabaciones para evitar ser descubiertos.

Tras conseguir lo que deseaban, se escaparon por el portón de entrada de la propiedad.

Se encontraba junto a su hijo cuando fueron agredidos por los delincuentes

Por el momento, los delincuentes continúan prófugos.

El antecedente

En 2017 Greco sufrió un robo de características similares. En ese entonces, también fue sorprendida por tres desconocidos mientras llegaba a su casa. De acuerdo a su testimonio, los delincuentes ingresaron a la vivienda alrededor de las 10.30 del día anterior al robo, cuando sólo se encontraba su empleada doméstica, a quien le preguntaban por el dinero y en qué momento llegaría la dueña de casa.

La jueza precisó que cerca del mediodía estacionó el auto frente a su vivienda, y al ingresar llamó a la empleada doméstica, quien le respondió desde el piso de la plata alta. “Apenas abrí la heladera, se me vino encima uno de los dos asaltantes, que me encañonó y me llevó a la escalera”, recordó la jueza.

En tanto, otro de los delincuentes armados le dijo: ‘Quedate tranquila, subí que no te va a pasar nada’. “Ahí me hicieron la advertencia de que era un ajuste de cuentas”, contó.

“Me dijeron: ‘Vos metiste en cana a mi hermano y necesitamos plata para pagar al abogado’”, explicó.

La jueza comentó que le alarmaba que los delincuentes “hicieron un trabajo de inteligencia” y sabían que “vivía alguien relacionado con la justicia penal”. “Se manejaban con aparatos Nextel, eran muy profesionales, y estaban muy bien vestidos”, explicó.

Luego de cuestionar a la policía por haber demorado en arribar a su vivienda (a pesar de que la seccional está ubicada a cuatro cuadras), la jueza Greco señaló que los desconocidos las maniataron con corbatas a ella y a su empleada, y luego de apoderarse de dinero en efectivo (dólares y pesos argentinos), además de alhajas, ropa y otros objetos de valor, se dieron a la fuga en una camioneta roja que los aguardaba a pocos metros del ingreso al inmueble.