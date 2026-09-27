Detuvieron y deportaron a tres ciudadanos chinos que habían ingresado ilegalmente al país: los denunció un remisero

Tres ciudadanos chinos fueron deportados en las últimas horas luego de que se descubriera que habían ingresado ilegalmente al país. El operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) tuvo lugar a unos siete kilómetros de uno de los pasos fronterizos internacionales de Formosa, cerca del río Bermejo.

El procedimiento comenzó cuando un remisero arribó al mencionado paso y les reportó a efectivos de la PNA que había sido contratado para trasladar a tres hombres de origen chino, según pudo saber LA NACION. Fue entonces cuando los oficiales le pidieron al chofer que les compartiera la ubicación georreferenciada que previamente le había proporcionado la persona que lo había contactado por sus servicios.

Notó algo extraño cuando fue contratado como remisero de tres ciudadanos chinos y dio aviso a la Prefectura. Prefectura Naval Argentina

En este contexto, una patrulla de la fuerza acompañó hasta el lugar al remisero y allí interceptó a los tres ciudadanos chinos. Los agentes corroboraron entonces que los hombres no poseían la documentación necesaria que acreditara su ingreso al país.

Notó algo extraño cuando fue contratado como remisero de tres ciudadanos chinos y dio aviso a la Prefectura. Prefectura Naval Argentina

Tras comunicarse con Alejandra Schaffer, auxiliar de la Unidad Fiscal de Formosa, la funcionaria judicial dispuso que se diera intervención a la Dirección Nacional de Migraciones, que ordenó la expulsión de los tres hombres y su inmediato traslado hacia el Paso Fronterizo Internacional de Paso de los Libres, Corrientes, a través de Brasil, por ser el último lugar de ingreso legal registrado de los mismos, según pudo saber este diario.

A mediados de año, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno llevaba expulsados a 14.000 extranjeros durante el primer semestre. Según detalló la funcionaria, las personas deportadas del país registraban antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o intentaban ingresar al país sin cumplir la normativa vigente.