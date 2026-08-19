“Devuélvamela, con eso solvento a mis hijos”. El pedido de la madre del nene que llevó 71 dosis de cocaína a la guardería de Córdoba

CÓRDOBA.- “Devuélvamela, con eso solvento a mis hijos”. El pedido lo hizo la joven de 21 años, mamá del nene de dos, a la maestra que lo encontró con un monedero con 71 dosis de cocaína en un Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

En la causa está detenida la mujer y, más tarde, quedó preso su pareja de 22 años, papá de la criatura. La fiscal antinarcotráfico Paulina Lingua, a cargo de la causa, los acusó de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor

Tanto el nene de dos años como su hermana de tres —quien estaba también en el centro infantil— quedaron al cuidado de la abuela materna.

El procedimiento comenzó el martes, cuando la maestra a cargo de la sala vio al nene tratando de abrir el monedero. Lo estaba manipulando; cuando ella lo vio, se acercó, lo abrió y vio los 71 envoltorios “minúsculos”. Avisó a las autoridades, quienes llamaron -ya con la certeza de que era droga- a la Secretaría de Salud y Desarrollo y al servicio de emergencias 911.

La madre del niño había dejado a sus hijos en el centro y poco después regresó para buscar el monedero. Le pidió a la maestra que le devolviera todo. “Es mía. Devuélvamela, con eso solvento a mis hijos”, le planteó, según declaró la docente. Fue un momento “tenso”, coincidieron diferentes fuentes consultadas por LA NACION.

Con su hijo de dos años, que era quien había estado jugando con el monedero, la mujer se retiró. Más tarde regresó acompañada por la abuela de los chicos a buscar a su niña. En el lugar ya estaba la Policía de Córdoba. Los agentes pidieron la asistencia de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes hicieron los tests de rigor sobre la sustancia, que dieron positivo de cocaína.

Luego de que se comunicara el hecho a la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, la mujer fue arrestada y se realizó el secuestro formal de los 71 envoltorios de estupefacientes y del monedero.

Este miércoles al mediodía fue detenido el padre del nene. La investigación determinó que la pareja usaba su casa para la venta de drogas al menudeo.

El Centro de Cuidado Infantil depende de la Municipalidad de Córdoba; hay una docena en la ciudad y reciben a chicos desde los 45 días hasta los 3 años para que sus madres puedan trabajar. “Las docentes y auxiliares están capacitadas porque están ubicadas en zonas vulnerables, pero nunca habían enfrentado una situación así”, indicaron las autoridades a este diario.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, apuntó en sus redes sociales: “Esa es la postal que dejó el operativo en el Barrio Ampliación Cabildo. No es una foto de una película: es lo que encontró una docente en manos de una criatura de solo dos años! Esta es una postal que no podemos permitir que se repita ni que se naturalice. Quiero remarcar con todas las letras que la capacitación y el compromiso de las docentes de ese centro fueron los que evitaron que esto pasara de largo. No miraron para el costado. Advirtieron a tiempo, actuaron rápido”.

En esa línea, planteó: “Hay límites que no se negocian y uno de ellos es la infancia. El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad: es una alarma social gravísima y la vamos a atender con toda la firmeza del Estado. Orden en la calle. Presencia en el territorio. Y tolerancia cero con quien convierte a un chico en parte del negocio. El que exponga a un menor al narcotráfico va preso”.

Quinteros indicó a LA NACION que en los 11 años de existencia de la FPA fueron desarticulados 10.000 “kioscos” de venta de droga: “Caen los eslabones más débiles de la cadena, los narcomenudistas, los que tienen la cocina y las mulas; hay que ir más arriba. Hay pocos casos en los que la Justicia federal llega hasta ahí. Sí estamos trabajando las provincias con Seguridad de la Nación en operativos conjuntos”.