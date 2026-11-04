Dictaron prisión preventiva para siete acusados de traficar más de 61 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia

Siete personas acusadas de integrar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de cocaína desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia quedaron en prisión preventiva por decisión de la Justicia federal.

Los imputados habían sido detenidos el 22 de octubre, durante el operativo “Ruta Austral” se realizaron 13 allanamientos en Chubut, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Mendoza. En ellos se secuestraron 61,453 kilogramos de cocaína, 57 gramos de cannabis sativa y 393 pastillas de MDMA (éxtasis). También fueron incautados siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.

La jueza federal de Garantías Eva Parcio de Seleme declaró legales las detenciones y dispuso la prisión preventiva de los siete acusados por un plazo de 30 días. Para una de las mujeres imputadas, residente en Comodoro Rivadavia, estableció la modalidad de arresto domiciliario, debido a que tiene a su cargo el cuidado de su hijo de un año.

La resolución fue adoptada el 25 de octubre, durante una audiencia de formalización de la investigación y control de las detenciones. La fiscalía les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores.

De los siete imputados, cuatro son de Comodoro Rivadavia, dos de Mendoza y uno de la provincia de Buenos Aires. La magistrada también declaró compleja la investigación y estableció un plazo de dos años para su desarrollo. Además, ordenó mantener reservado el legajo durante 30 días para evitar que el conocimiento de las actuaciones pudiera perjudicar la pesquisa. Cumplido ese período, se revisará la continuidad de las medidas de coerción.

La decisión incluyó otras medidas: se dispuso un abordaje clínico para los dos imputados provenientes de Mendoza, quienes manifestaron padecer problemas de salud, y se autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero ante la Unidad de Información Financiera (UIF), además de distintos peritajes sobre los elementos secuestrados.

Un año de investigación

La causa se había iniciado un año antes a partir de la declaración de un imputado que aportó información sobre un grupo de personas radicadas en el norte argentino que, según su testimonio, abastecía de estupefacientes a una organización con actividad en Comodoro Rivadavia.

A partir de las tareas de investigación de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y reconstruyeron parte de la logística utilizada para el traslado de la droga.

Según la pesquisa, los sospechosos viajaban al norte del país en distintos vehículos para acondicionarlos y ocultar allí los estupefacientes antes de trasladarlos hacia la ciudad chubutense. También se detectaron vínculos personales entre los integrantes del grupo y numerosas transferencias de dinero entre ellos.

El 22 de octubre, cuando los investigadores detectaron la llegada a Comodoro Rivadavia de uno de los vehículos bajo seguimiento, proveniente del norte argentino, se puso en marcha el operativo “Ruta Austral”.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Parcio de Seleme, con la intervención de la fiscal general Verónica Escribano, titular de la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia, y de los auxiliares fiscales Andrea Whitty, Ricardo Pettinari y Julián Coronel, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.