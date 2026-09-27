Dijo que le habían robado la camioneta, pero era mentira: quedó detenido por falsa denuncia
Vecinos encontraron la 4x4 hundida en el arroyo El Gato; cuando los investigadores hablaron con el denunciante, finalmente el hombre dijo que dos amigos habían tenido un accidente con el rodado en el agua
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Un hombre de la ciudad de La Plata, de 42 años, quedó detenido acusado de haber incurrido en una falsa denuncia. Horas antes, se había presentado en una comisaría local para reportar que un par de delincuentes le habían robado su camioneta Volkswagen Amarok, pero un grupo de vecinos encontró el rodado semihundido en el arroyo El Gato.
Damián Milohnic, tal como fue identificado por las fuentes policiales consultadas por LA NACION, se presentó en la comisaría segunda de La Plata el viernes para denunciar que en la madrugada de ese día dos ladrones le habían robado el vehículo tras amenazarlo. “Yo salía del cajero automático ubicado en 7 y 32; me interceptaron y se llevaron la camioneta”, sostuvo ante autoridades.
Sin embargo, las cámaras de vigilancia de la zona donde había ocurrido el supuesto robo y los horarios no coincidían con los hechos reportados por Milohnic. Mientras tanto, vecinos del arroyo El Gato daban aviso de que habían encontrado una camioneta de similares características parcialmente hundida en el cauce de agua, a la altura de 1 y 514.
Al ser entrevistado por los efectivos policiales, el denunciante “se tornó nervioso y refirió diferentes relatos del hecho, así como también incoherencias”, indicaron las fuentes consultadas. Finalmente, el hombre confesó que unos conocidos se habían llevado el rodado sin su consentimiento y que, en un accidente, se habían metido en el arroyo.
Con esta nueva versión, el fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N.º 11 de La Plata, dispuso la aprehensión de Milohnic por el delito de falsa denuncia. Horas después, oficiales del área de rescate de la fuerza policial provincial realizaron un operativo para recuperar el rodado.
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