Un candidato a diputado bonaerense que habla de saqueos en el municipio bonaerense de José C.Paz. Un autodenominado líder de Revolución Federal que pide elecciones anticipadas ya mismo. Otro integrante de esa misma agrupación que estuvo preso por “manifestarse” frente a la casa de Cristina Kirchner, y otro que sube videos de “saqueadores” llevándose un televisor. Estas y otras cuentas en las redes sociales son parte de las pruebas que, según un sector del gobierno de Alberto Fernández, ameritan conectar los saqueos a comercios con el líder libertario Javier Milei, el candidato presidencial más votado en las elecciones primarias.

En efecto, las cuentas del denominado “El Buni”; la del candidato a diputado por la Libertad Avanza Agustín Romo; la del jefe de Revolución Federal Leo Sosa, y la de “Leo-Bertario” son las señaladas por fuentes oficiales, algunas de ellas mencionadas por la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, como los instigadores de los ataques a los comercios. En el Gobierno hay quienes creen que se trata de una “maniobra orquestada para generar un clima de miedo” a través de las redes sociales. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tomó distancia de la acusación de la vocera presidencial y dijo hoy que “no tiene datos para saber quién está detrás”.

Uno de los posteos sindicados por el Gobierno como generadores de los ataques a supermercados.

Desde el partido de Milei ya anunciaron que iniciarán acciones legales contra Cerruti, cuyas acusaciones fueron apoyadas por otros integrantes del gabinete nacional, a pesar de las dudas y el distanciamiento que marcó Aníbal Fernández. “No tenemos datos fidedignos que nos digan decir ‘fulano o mengano son los responsables’. Si otra persona del Gobierno lo dijo sabrá por qué lo hace. Si otra persona vio gestos de la política o algún candidato, que lo diga y lo presente ante la justicia, pero no soy yo. Si lo tuviera, lo haría”, manifestó hoy el funcionario a cargo de la seguridad en el país.

Otro de las cuentas que estaría presuntamente vinculada a Milei, desde las que se detallaron los ataques a comercios

“Me refiero al clima que fueron generando desde el sábado pasado en las redes y que ayer culminó Milei cuando no había pasado nada todavía, porque estaba claro que no había sucedido nada; lo que había eran grupos de WhatsApp incentivando, que había corridas en algunos lugares puntuales, no se sabía movidas por quién, pero sí que estaba claro que esto estaba organizado, cuando no había sucedido ningún episodio concreto de los que después a la noche sucedieron. Milei estaba en sus cuentas, en sus redes, diciendo que esto era el 2001″, argumentó hoy Cerruti en una entrevista con Futurock. “Es una operación armada por gente de Javier Milei. Son profundamente anti-democráticos”, había asegurado anoche la portavoz, en un video de Instagram.

Y agregó, con señalamientos al libertario: “Milei mismo se dio cuenta del error, porque un poco después hizo otro twitter dando marcha atrás, diciendo que ellos defendían la propiedad privada desde Libertad Avanza. Todo ese clima se fue generando en las redes, es una operación armada”.

En el mismo sentido, pero sin dar nombres, el canciller Santiago Cafiero apuntó a Milei y a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “Ante hechos delictivos, los dos están tratando de enojar más a los que están enojados, construyendo una narrativa para caranchear votos”, dijo el funcionario en declaraciones a FM Delta.

“Fueron hechos claramente organizados que a veces tienen fronteras difusas”, agregó Cerruti.

Nahuel Sotelo, joven diputado bonaerense de las filas de Milei, anunció ayer que demandaría a la portavoz para inculpar a su fuerza en los hechos de violencia. “Junto a @fraoneto llevaremos a mediación a Gabriela Cerruti por los dichos contra nuestro espacio político @LLibertadAvanza. Mentir no es gratis. No lo permitiremos!”, afirmó el legislador. En diálogo con este diario, el abogado Francisco Onetto, cercano también del esquema del libertario, confirmó que la denuncia ya fue presentada, aún sin juzgado actuante.

