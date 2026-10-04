Dos motochorros le robaron la bicicleta a un joven y le dispararon pese a que no intentó resistirse

Un joven de 27 años fue asaltado y baleado por dos motochorros este domingo en la localidad bonaerense de Los Hornos, La Plata.

El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en la zona de 58 entre 147 y 148, cuando los delincuentes interceptaron al ciclista, lo derribaron y, pese a que no opuso resistencia, le dispararon antes de escapar.

Robo en Los Hornos

Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de vigilancia de una casa de la cuadra, la víctima -identificada como Gustavo Ruiz Díaz, de 27 años- circulaba en su bicicleta cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta.

La secuencia muestra que los asaltantes lo tumbaron y lo hicieron caer al suelo. Díaz levantó las manos sin intentar resistirse al robo. Sin embargo, uno de los atacantes efectuó un disparo que impactó en una de sus piernas.

La víctima fue trasladada a un hospital

Tras concretar el ataque, los delincuentes escaparon del lugar. Uno de ellos huyó a bordo de la motocicleta, mientras que el otro se llevó la bicicleta de la víctima.

El video también muestra al joven tendido sobre la calle luego del disparo. Herido y dolorido, permaneció varios minutos en el piso hasta que lo asistieron vecinos de la zona.

Poco después intervino personal policial, que acudió al lugar tras el ataque. También se hizo presente una ambulancia del SAME, que trasladó al joven a un hospital.

Vecinos del barrio señalaron que los sospechosos involucrados en el ataque contarían con denuncias previas por hechos de robo.