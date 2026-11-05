Dos motochorros quisieron huir de un control policial, pero chocaron y fueron detenidos

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos después de protagonizar un intento de fuga que terminó con un choque cuando eran perseguidos por personal policial en el barrio porteño de Monserrat.

Los sospechosos, de 17 y 22 años, circulaban en una moto con pedido de secuestro por hurto y llevaban una pistola calibre .22 con una bala en la recámara, lista para disparar.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad observó a los dos ocupantes de una moto que circulaba sin patente y cruzaba semáforos en rojo. Los policías les hicieron señales lumínicas y sonoras para que los motociclistas detuvieran la marcha, pero desobedecieron la orden y aceleraron para escapar.

Detuvieron a dos motochorros luego de una persecusión en Monserrat

Durante la persecución, los sospechosos ingresaron en contramano por la avenida Independencia. Al llegar a la altura del 1700, entre Solís y la avenida Entre Ríos, chocaron de frente contra un automóvil. El impacto provocó que ambos cayeran sobre la calzada, donde fueron alcanzados y detenidos por los efectivos.

En ese momento, los policías observaron que de las prendas de uno de los jóvenes se desprendió una pistola calibre .22. El arma tenía una munición en la recámara y, según las pericias iniciales, era apta para el disparo.

Durante la requisa también fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una ganzúa, un elemento que suele utilizarse para forzar los sistemas de encendido de vehículos.

Los dos motochorros transitaban con una pistola calibre 22, lista para ser utilizada Prensa Policía de la Ciudad

Las consultas posteriores permitieron establecer que la motocicleta en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo por hurto desde el 11 de octubre de 2026, solicitado por la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos fueron un adolescente de 17 años, domiciliado en Dock Sud, y un joven de 22, residente en Villa Domínico, en Avellaneda.

El mayor de los sospechosos registra antecedentes por tentativa de robo y encubrimiento agravado, en una causa iniciada el 2 de febrero de este año.

En la causa interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 1, que dispuso la detención de ambos imputados y el inicio de actuaciones por encubrimiento, resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego. También ordenó el secuestro de la motocicleta, la pistola, los celulares y la ganzúa, además de otras medidas de rigor.