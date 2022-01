El asesinato de Longhi: “Voy a hacer lo que me enseñaron mi papá y mi hermano y no voy a parar hasta saber quién fue”

A una semana del crimen de Marcelo Longhi, el exrugbier y presidente del Club Municipal de Vicente López (VILO) asesinado a golpes en Luján, su hermano Fabián dialogó con LA NACION sobre las expectativas de la familia en la investigación judicial, pese a que todavía no hay pistas sobre quiénes podrían haber cometido el asesinato. En tanto, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Luján, a cargo de la fiscal Mariana Suárez, se encuentra trabajando en el peritaje de la computadora y su tablet personal.

“Mi hermano era un tipo que no tenía enemigos, no era de confrontar, ni revanchista. No lo podemos entender, estamos destruidos”, aseguró Fabián. Y agregó: “Era una persona que estaba todo el tiempo con proyectos nuevos, de viaje, en el club, haciendo obras; era un constante generador de cosas para ayudar”.

Hasta el momento, la familia de Longhi y su abogado, Alejando Broitman, creen que la hipótesis del crimen más firme es la del robo, al igual que la fiscalía.

“Hay que ver qué paso con la camioneta, si se le cruzó alguien, cómo fue que paró en la ruta, eso es lo que se está investigando”, afirmó Fabián. Y explicó que en la fiscalía, además de las pericias en los dispositivos móviles de Longhi, “están cruzando las antenas de Navarro y Lujan para ver si consiguen algo”.

“Sabemos que es un caso complicado, no ayuda la zona, la hora, la poca gente que hay en el lugar. Pero yo confío en que el cuerpo de mi hermano, la camioneta, las computadoras o alguien nos va a dar una punta de lo que pasó”, dijo Fabián a LA NACION.

Marcelo Longhi tenía 57 años

Y agregó: “Marcelo no hubiera parado hasta encontrar algo que le indique quién fue, y yo voy a hacer lo mismo que me enseñaron mi viejo y él, no voy a parar hasta saber quién fue el que me sacó la poca familia que me quedaba. Voy a agotar todas las instancias posibles”.

En ese sentido, Fabián explicó que este martes la familia se presentó formalmente como querellante en la causa, ya que hasta el momento solo habían prestado declaración testimonial. “Hasta ayer solo habíamos éramos informados como familiares y ni siquiera teníamos acceso a la causa, pero ahora vamos a tener acceso a todo”.

Sobre el trabajo que viene realizando la Fiscalía descentralizada de Luján, el hermano de Longhi dijo: “Sé que están trabajando a destajo, nos han atendido han sido sumamente amables. Me siento acompañado, pero voy a poder decir que trabajaron bien el día que nos den algo sobre lo que pasó”.

Un caso misterioso

Marcelo Longhi fue visto con vida por última vez el miércoles pasado, poco antes de las 14, cuando salió del campo que arrendaba, en la localidad bonaerense de Tomas Jofré, en su camioneta Ford Ranger, camino a la ciudad de Navarro. Allí iba a comprar dos novillos que había visto por Internet con $180.000, según declaró Pablo Achard, su amigo y socio en el campo, quien aseguró haberle dado $140.000 del monto total. En tanto, los otros $40.000 los habría puesto Marcelo para la compra.

Sin embargo, Longhi nunca llegó a destino. Su cuerpo fue hallado por la policía rural esa misma tarde, alrededor de las 19, a unos pocos kilómetros del campo que arrendaba. Estaba tirado en la caja de la camioneta 4x4 que conducía, en una zona de pastizales, a 15 metros de la banquina de la ruta 47, en el acceso al paraje La Choza, en el límite entre Luján y General Las Heras, en el noroeste del Gran Buenos Aires.

La camioneta donde fue hallado asesinado Marcelo Longhi.

Según la autopsia, realizada en la morgue de Chivilcoy, Longhi murió a causa de una maniobra que le provocó la quebradura del cuello y no presentaba heridas de arma de fuego ni de arma blanca. Además, su cuerpo tenía un golpe en el rostro producido, probablemente, por un puño. Asimismo, los forenses establecieron que la data de muerte habría sido entre las 14 y 16 horas del 12 de enero.

La fiscal Mariana Suárez, a cargo de la investigación, se encuentra trabajando en la reconstrucción de las últimas horas de Longhi previas a su asesinato. Para ello, la esposa de Longhi, Viviana Cava, aportó en su declaración testimonial la tablet y las dos computadoras de su marido, una personal y otra que utilizaba en el Club VILO, consideradas pruebas clave para esclarecer el crimen.

Los restos de Marcelo Longhi fueron inhumados en el cementerio de Olivos Raúl Ferrari - Télam

En principio, los peritos determinaron que adentro de la camioneta estaba el teléfono celular de la víctima, que se conectó por última vez a las 14.20 del miércoles. Sin embargo, el dinero no estaba allí. En tanto, en cercanías del puente del arroyo La Choza, a un kilómetro del lugar del hallazgo de la camioneta, se hallaron huellas de arrastre, motivo por el cual se sospecha que Longhi pudo haber sido víctima de un ataque en ese sitio y su cuerpo arrastrado hasta la caja de la camioneta. Luego, habría sido trasladado un kilómetro hasta el lugar del hallazgo.

“Estamos destruidos, pero a mí no me mataron, voy a ser el motor, el que ponga la cara, el que mantenga vivo esto, ejerciendo presión para que sigan buscando a los responsables”, concluyó Fabián Longhi.