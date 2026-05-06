Caso Paulina Lebbos: absolvieron al principal acusado y el crimen quedó impune

El homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006, quedó impune. La Justicia de Tucumán absolvió, por el beneficio de la duda, a César Soto, el exnovio de la víctima.

Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica también absolvieron a Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario de José Alperovich -gobernador entre 2003 y 2015-, que no había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal.

Soto había llegado a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía. Kaleñuk estaba imputado por encubrimiento agravado.

Se trató del cuarto juicio por el homicidio de Lebbos. Soto de 44 años, era la pareja en aquel momento de la víctima y padre de una hija en común.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la mujer se encontró con su exnovio luego de salir a bailar a Gitana, un local bailable de la capital provincial tucumana, en la noche del 26 de febrero de 2006. El hallazgo se dio el 11, cuando agentes de la policía realizaban tareas de rastrillaje y descubrieron el cuerpo de una mujer que había sido arrojado a un barranco, pero había quedado atrapado en la vegetación. Solo días después, el 13, pudieron identificarlo.

El cadáver presentaba un estado avanzado de descomposición, heridas de un arma blanca, quemaduras de cigarrillos y desprendimiento de cuero cabelludo. “Me hubiera gustado estar cuando encontraron a Paulina, creo que hubiera podido reconocerla”, había declarado Soto en aquel momento ante medios locales. En la autopsia se descubrió que había sido estrangulada.

Su muerte generó un fuerte sismo político en Tucumán, debido a que a lo largo de tres juicios fueron condenados los más altos mandos de la policía provincial por encubrimiento, además de funcionarios públicos, entre ellos políticos y miembros del sistema judicial.

Kaleñuk que no fue acusado por el Ministerio Público Fiscal había sido considerado cómplice de Soto.