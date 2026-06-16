El ataque de una mujer a un auto mal estacionado que bloqueaba la salida de su garaje en Castelar

Una mujer destrozó un auto mal estacionado en el garaje de su casa en la localidad bonaerense de Castelar. El episodio ocurrió el viernes al mediodía, frente a una vivienda de la calle Aristóbulo del Valle al 400.

Cómo muestran las imágenes que se viralizaron en la red social X -captadas por una cámara de seguridad-, los inconvenientes comenzaron cuando la dueña del domicilio se vio imposibilitada de salir marcha atrás.

Ante la imposibilidad de avanzar, guardó su vehículo y reaccionó con furia: se acercó al rodado, pegó carteles con insultos, arrojó huevos contra el parabrisas, dejó basura en el techo y rayó los laterales.

Una mejor destrozó un auto que estaba mal estacionado y que no le permitía salir de su garage en Castelar

De acuerdo con lo informado por el medio local Primera Plana Online, la conductora del vehículo es una escribana que había estacionado frente al acceso al garaje para descender junto a su mascota y asistir a un turno en un centro de estética ubicado a pocos metros.

En diálogo con ese portal, vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por la reacción de la mujer que protagonizó el episodio. Si bien algunos señalaron que el vehículo estaba mal estacionado y obstruía la salida, aseguraron que no esperaban una respuesta de esas características.

Mató a su vecino por dejar el auto mal estacionado

A fines de mayo, un hombre de 60 años murió de un disparo en el pecho tras mantener una acalorada pelea con otro residente de la cuadra en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, según pudo saber LA NACION. Allí, dos hombres que viven en la zona iniciaron una discusión luego de que uno de ellos le reclamara al otro que moviera su vehículo para poder estacionar el suyo.

Discutían por un vehículo mal estacionado, fue a buscar un arma y mató a su vecino Ministerio de Seguridad

El intercambio fue escalando hasta que uno de los involucrados, identificado como Jorge Borsani, se dirigió a su casa, tomó un arma calibre 22 largo y efectuó un disparo contra su interlocutor. La víctima, Abel Barboza, recibió el impacto en el lado derecho del pecho.

El hombre fue trasladado de urgencia por su hijastro, de 24 años, al Hospital Santojanni, donde los médicos constataron su fallecimiento al ingresar.

Una vecina que presenció la secuencia relató a TN que el conflicto se originó por el estacionamiento. “Uno de ellos tiene un camión y le pidió que corriera el coche”, explicó. De acuerdo con su testimonio, durante la pelea uno de los hombres utilizó un arma blanca: “Creo que lo hirió con un machete, primero en la mano y después en la espalda. Entonces el otro entró a su casa, agarró un arma y le disparó en el pecho”, afirmó.