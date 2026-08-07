El crimen de Agostina Vega: detuvieron a la pareja que vivía en la planta alta de la casa donde mataron a la víctima

CÓRDOBA.- Dos nuevos detenidos se sumaron a las cuatro personas presas por su presunta responsabilidad en el homicidio de la adolescente Agostina Vega, crimen ocurrido en mayo pasado.

El fiscal Raúl Garzón dispuso la detención de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos de Claudio Barrelier, imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Además de Barrelier están detenidos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, todos imputados por encubrimiento doblemente agravado.

Los nuevos detenidos vivían en la planta alta de la casa de Juan del Campillo 878, en barrio Cofico donde, según la Justicia, Barrelier abusó y asesinó a la adolescente de 14 años.

La pareja estuvo en la vivienda la noche del crimen y quedó bajo la lupa de los investigadores por una razón central: para la fiscalía era casi imposible que no hubieran escuchado los pedidos de auxilio de la víctima.

Ambos llegaron al domicilio a las 23.04 del sábado 23 de mayo y permanecieron hasta la mañana siguiente.

Ese sábado 23 de mayo, Agostina, con su madre, Melisa Heredia, y su hermano menor fueron a ver un campeonato de fútbol amateur. En uno de los equipos jugaba Barrelier, quien había sido novia de Heredia. Después fueron todos a un cumpleaños.

A la tarde regresó a su casa del barrio Ampliación América. Salió, a escondidas, a las 22.30 para ir a encontrarse con Barrelier en el barrio Cofico. En ese lugar, según la Justicia, el sospechoso abusó de ella y después la mató.

La casa donde abusaron y mataron a Agostina Vega Sebastián Salguero

El cuerpo de la menor, desmembrado, fue encontrado una semana después en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Esta semana el padre de Agostina, Gabriel Vega, dijo: “No actuaron solo las personas que están detenidas. Fueron más y hay pruebas. Hay testigos que hemos presentado que escucharon los gritos de Agostina. Si una persona a una cuadra escuchó el grito pidiendo auxilio, ¿cómo no van a escuchar los que estaban en la casa?”.

En diálogo con streaming Olga aseguró que estaba esperando que la Justicia convocase a esa gente. Finalmente, fueron detenidos los inquilinos que vivían en el piso de arriba de la casa que fue escena del crimen.

La prueba acústica a la hizo referencia el padre de Agostina que se hizo el 5 de junio, desde las 0,30 hasta las 2 en la casa de barrio Cofico, fue clave para las nuevas detenciones. “Se puso en marcha una prueba acústica sonora donde se emitió la canción ‘No se escucha chingón’ de Desacatadas”, explicó el abogado de la familia materna de la adolescente, Carlos Nayi.

Añadió que los detenidos se contradijeron en las declaraciones testimoniales previas. “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron”, sentenció el letrado.

El horario elegido para la prueba de sonido coincide con la hora estimada de la muerte. Según los datos del fiscal de la causa, Raúl Garzón, Agostina fue asesinada entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 2 del día siguiente. En esa línea de acusación aparece la mención a que Barrelier retiró el cuerpo desmembrado el lunes 25 pasadas las 10.30 y trasladó los restos en el Ford Ka negro que le prestó Andreani, una de las personas detenidas e imputadas de encubrimiento calificado.

Otra de las arrestadas por encubrimiento estaba en la casa en el momento del crimen. Palmero se encontraba allí con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23. Había declarado como testigo. Para la Justicia no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero ayudó a ocultar esos delitos.

A partir de los análisis efectuados por peritos policiales, los investigadores determinaron que en la casa de Barrelier se cometió el femicidio. Uno de los baños de la vivienda expuso una considerable cantidad de rastros de sangre de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.

En el caso de Fassetta la sospecha de la fiscalía es que el hombre -quien vivía “de prestado” en la casa del barrio Cofico adonde se produjo el crimen- mantuvo contactos telefónicos constantes con Barrelier e intentó desviar la investigación mientras acompañaba a la madre de Agostina en la búsqueda.