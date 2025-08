El desgarrador relato de la familia de una de las víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

Los familiares de una de las víctimas de un presunto asesino serial en Jujuy rompieron el silencio. El homicida, identificado como Matías Jurado, traía personas vulnerables a su hogar, las asesinaba y desmembraba. Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años con una discapacidad, fue una de sus víctimas. “La maldad plena. Pedimos justicia”, reclamaron sus familiares en redes sociales.

Todo comenzó con una denuncia por la desaparición de cinco personas en situación de calle. Jurado, de 37 años, fue detenido el viernes pasado en su casa del barrio Alto Comedero. Allí convivía con su sobrino de 16 años, quien más tarde confesó los accionares de su tío. Durante el allanamiento policial, encontraron restos óseos y fragmentos de piel humana ocultos en la vivienda.

Por el momento, las autoridades confirmaron que hay cinco víctimas: tres de edad avanzada y dos que presentaban discapacidades.

La casa del horror: El lugar donde habrían enterrado a cinco personas desaparecidas en Jujuy Ministerio Público Fiscal

Anachuri desapareció el viernes 25 de julio en San Salvador de Jujuy, reportó la Policía local. Desde entonces, su familia difundió su búsqueda desesperadamente. Una de sus sobrinas, Mariel, publicó en sus redes sociales que Anachuri tenía una “característica particular al caminar, un estrabismo en su ojo derecho” y que no tenía “buen dialecto”. Sus familiares aclararon, además, que tenía una discapacidad, aunque no detallaron cuál.

Jurado fue imputado por el homicidio agravado de Anachuri, que tiene una condena de cadena perpetua, según declaró el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Beller, en LN+. “[La imputación] fue por uno solo de los homicidios, pero vamos a intentar conectarlo con los anteriores”, aclaró.

Sus familiares lamentaron la muerte de Anachuri y reclamaron por justicia en redes sociales.

La imagen de Jorge Omar Anachuri compartida por una de sus sobrinas Facebook

Camila, sobrina de Anachuri, sostuvo que era “un niño en el cuerpo de un viejito” y desmintió versiones que circularon sobre su persona. “Mi tío no era un indigente o una persona alcohólica como escuche por ahí. Él tenía una casa y una familia que lo buscó hasta el final con una esperanza de encontrarlo con vida. Una familia que lo amo hasta el final y que va a luchar hasta que se haga justicia”, reclamó.

Y agregó: “Espero que esta sea la última vez y que ya no se repita jamás, que el asesinato de mi tío sea el último!! Justicia por todos los desaparecidos!! Justicia por Jorge Omar Anachuri!! Que nadie se olvide tu nombre!!”.

Mariel, otra de sus sobrinas, le dedicó unas palabras. “Mi querido tío Melachín!!! Como te decíamos. O también Melo, Pucho, Carmelito. Eras todo inocencia, bondad y alegría para tu familia. No en vano llegaste a este mundo un 16 de julio, entre complicaciones, y es por eso que los abuelitos te consagraron a la Virgen del Carmen, y de allí llevabas el nombre de Carmelo por tu bautismo de urgencia”, relató.

La casa del horror: El lugar donde habrían enterrado a cinco personas desaparecidas en Jujuy Ministerio Público Fiscal

Remarcó que era una persona “buena, solidaria, compañero con la familia y el vecindario” y con mucha “inocencia”. ”Nunca conoció vicio alguno, un niño en el cuerpo de un adulto que salía a jugar, pasear y volvía a su casita. Contagiabas y dabas luz a todas esas personas que le conocían, por la cual fue amado profundamente", lamentó.

Y cerró: “Descansa en paz, querido tío Carmelo, te amaremos por siempre”.

Otra de sus sobrinas, Silvia, remarcó la inocencia de su tío. “La maldad plena te tiraron encima. Te engañaron, te lastimaron. Tu asesino tendrá justicia celestial. Nos dejaste los mejores ejemplos. Ahora descansa en paz. Hasta siempre!!”, escribió en sus redes.

Otro sobrino, Pablo, agradeció a la ciudadanía jujeña por darle visibilidad al caso: “Tuve el cielo en vida, nunca una maldad. Y la persona que hizo el daño, su consciencia será su muerte... Justicia pedimos...”.

El avance de la causa

En diálogo con LN+, el fiscal Guillermo Beller aseguró que Jurado es “imputable”, que según los psicólogos “estaba en sus cabales y comprendía la criminalidad de sus actos”.

En la causa también está la fiscal Daiana Serrano Antar y cuenta con la coordinación de un equipo especializado del Ministerio Público provincial. También interviene la División de Búsqueda de Personas de la Policía de Jujuy.

En el allanamiento encontraron bolsas de consorcio, herramientas de jardinería, una carretilla, ollas, imágenes religiosas, una pala y ropa sobre un colchón. El fiscal Beller aseguró que las vestimentas pertenecían a algunas de las víctimas que continúan desaparecidas. También había manchas de sangre mezcladas con combustible.

Tras desmembrar a sus víctimas, el asesino las desmembraba y luego las incineraba. “Luego de incinerarlos, sacaba los restos en bolsas de residuos, por lo cual quedaron restos en la casa. En un basural cercano encontramos más restos y huesos. El menor [su sobrino] declaró que esto lo venía haciendo tiempo atrás y dijo que vamos a encontrar cosas enterradas. Estamos por empezar las excavaciones en esa casa qué podemos encontrar”, sumó.

Jurado estuvo preso en varias ocasiones desde los 17 años, y desde 2021 había estado libre tras cumplir una condena por delitos relacionados con violencia y robo, según un informe realizo por la policía.