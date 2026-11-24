Tricia Pacaccio todavía tenía las llaves de su casa en la mano. Su padre la encontró muerta junto a la puerta de la vivienda familiar, en Glenview, un suburbio de Chicago, la mañana del 14 de agosto de 1993. La joven, de 18 años, había regresado de una salida con amigos y recibió 12 puñaladas antes de poder entrar . A una cuadra vivía Michael Thomas Gargiulo, un chico de 17 años que conocía a su familia. Pasarían casi dos décadas antes de que fuera acusado formalmente de aquel crimen.

Michael Gargiulo, conocido como el Destripador de Hollywood, fue condenado a muerte en California por el asesinato de dos mujeres y el intento de homicidio de una tercera

Para entonces, Gargiulo ya se había mudado a California. Dos mujeres habían sido asesinadas allí y una tercera había sobrevivido a un ataque con un cuchillo. Todas vivían cerca de él. Los investigadores terminaron por reconstruir lo que consideraban su método: acercarse a mujeres de su entorno, observar sus movimientos y esperar una oportunidad para atacarlas . Uno de esos asesinatos lo vinculó con el actor Ashton Kutcher y llevó su nombre a los titulares. Los medios lo bautizaron como el “Destripador de Hollywood” .

El primer crimen del “vecino servicial”

Gargiulo nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview. Quienes lo conocieron en su juventud describieron, años después, su comportamiento agresivo. Scott Olson, un conocido de aquella época, recordó sus repentinos cambios de humor . También surgieron testimonios sobre su interés por los asesinos seriales y por las ciencias forenses. Ninguna de esas características constituía, por sí sola, una prueba de su participación en un homicidio.

Tricia acababa de terminar la secundaria. La noche del 13 de agosto de 1993 había salido con amigos y regresó a su casa de madrugada. Los investigadores sospecharon que el atacante pudo haberla esperado cerca de la entrada. Su padre, Rick Pacaccio, encontró el cuerpo a la mañana siguiente. Bajo las uñas de la joven quedaron restos biológicos que permitieron establecer que había intentado defenderse.

Tricia Pacaccio tenía 18 años cuando fue asesinada a puñaladas en 1993, frente a su casa en Glenview, Illinois

En 2003, un análisis de ADN vinculó ese material con Gargiulo . Sin embargo, los fiscales de Illinois consideraron que las pruebas no alcanzaban para acusarlo. Los padres de Tricia cuestionaron durante años la investigación.

Para entonces, Gargiulo ya estaba lejos. En 1998 se había instalado en Los Ángeles con la intención de trabajar como actor. Fue portero en locales nocturnos y reparador de equipos de aire acondicionado y de calefacción. Según la fiscalía, utilizaba su apariencia de vecino dispuesto a ayudar para acercarse a mujeres de su entorno. La acusación sostuvo que estudiaba sus rutinas antes de atacarlas . Durante el juicio, los fiscales lo presentarían como el “asesino de la puerta de al lado”.

Una cita, 47 puñaladas y una mancha de sangre

El 21 de febrero de 2001, Ashley Ellerin, de 22 años, tenía previsto salir con Ashton Kutcher. Ella estudiaba diseño de moda y él comenzaba a hacerse conocido por la serie That ’70s Show. Se habían conocido meses antes. El actor habló con ella por teléfono durante el día, pero se retrasó varias horas antes de pasar a buscarla.

Ashton Kutcher y Ashley Ellerin, la joven de 22 años que fue asesinada en 2001, la noche en que tenía previsto encontrarse con el actor

Cuando llegó a la casa de Hollywood Hills, cerca de las 22.45, encontró abierta la puerta exterior de seguridad. La principal estaba cerrada. Golpeó varias veces y nadie respondió. Pensó que Ashley se había cansado de esperarlo. Se asomó por una ventana: las luces seguían encendidas y había manchas rojizas sobre la alfombra. Creyó que era vino derramado. Después se fue .

Era sangre. Ashley había recibido 47 puñaladas . Tenía heridas profundas en distintas partes del cuerpo y un corte en el cuello que, según los investigadores, estuvo cerca de decapitarla . La persona con quien compartía la vivienda encontró el cuerpo al día siguiente, en un pasillo próximo al baño.

Gargiulo vivía cerca de ella. Los fiscales sostuvieron que había intentado acercarse a la joven durante los meses anteriores. En cuanto supo del asesinato, Kutcher acudió a la policía y explicó que sus huellas podían estar en la puerta. Nunca fue imputado. El crimen permaneció sin resolver durante años.

El 1 de diciembre de 2005, Maria Bruno fue asesinada en El Monte , en el distrito de Los Ángeles. Tenía 32 años, era madre de cuatro hijos y vivía en el mismo complejo de departamentos que Gargiulo. Fue atacada mientras dormía. Recibió al menos 17 puñaladas y sufrió mutilaciones en el pecho . Su exmarido, Irving Bruno, encontró el cuerpo y llamó a emergencias. La grabación de esa llamada se escucharía durante el juicio.

Cerca del departamento, los investigadores encontraron una cubierta de calzado quirúrgico con sangre de Maria. Los análisis posteriores detectaron también ADN de Gargiulo. La fiscalía consideró aquella evidencia fundamental para relacionarlo con el asesinato.

Había semejanzas entre los casos: ataques con cuchillo, víctimas que vivían cerca del sospechoso y agresiones cometidas dentro de sus viviendas. Sin embargo, todavía faltaba una prueba que permitiera identificar directamente al hombre que había concretado uno de esos ataques.

El 28 de abril de 2008, Michelle Murphy, de 26 años, dormía en su departamento de Santa Mónica cuando despertó y descubrió a un hombre que la atacaba con un cuchillo . Recibió varias heridas, forcejeó y consiguió apartarlo. Durante la lucha, el agresor se cortó con su propia arma. Según la reconstrucción de los fiscales, Gargiulo escapó sangrando. “¡Lo siento!”, gritó.

Michelle sobrevivió. En las sábanas quedaron rastros de sangre del atacante. Los análisis genéticos permitieron vincularlos con Gargiulo. El 6 de junio de 2008, la policía lo arrestó . La prueba obtenida tras aquel enfrentamiento resultó decisiva para identificarlo y avanzar en las investigaciones de los asesinatos anteriores.

El juicio del Destripador de Hollywood

El proceso judicial en Los Ángeles comenzó el 2 de mayo de 2019, casi 11 años después de la detención. Gargiulo estaba acusado de los asesinatos de Ashley Ellerin y Maria Bruno y del intento de asesinato de Michelle Murphy. La muerte de Tricia Pacaccio correspondía a una investigación paralela en Illinois.

El fiscal Daniel Akemon sostuvo que Gargiulo había observado a sus víctimas y esperado el momento de atacarlas. Durante el juicio declararon 79 testigos y se presentaron alrededor de 350 elementos de prueba . Entre ellos figuraban los análisis genéticos, la cubierta de calzado encontrada cerca del departamento de Bruno y los testimonios de conocidos que afirmaron haberlo escuchado hablar del asesinato de Tricia.

Tricia Pacaccio, Ashley Ellerin, Maria Bruno y Michelle Murphy, las cuatro mujeres cuyos casos quedaron vinculados a la investigación contra Michael Gargiulo

El 29 de mayo de 2019 declaró Ashton Kutcher. Reconstruyó las llamadas a Ashley, su llegada tarde a la casa y las manchas que había confundido con vino. Explicó que no había insistido más en la puerta porque pensó que la joven había salido . También recordó su preocupación al enterarse del crimen y pensar que sus huellas habían quedado en la entrada.

La defensa cuestionó las pruebas presentadas por la fiscalía para atribuirle los asesinatos de Ellerin y Bruno. En relación con el ataque a Murphy, sus abogados plantearon argumentos sobre un supuesto trastorno de identidad disociativo. La acusación rechazó esa explicación y sostuvo que la evidencia demostraba su responsabilidad.

El 15 de agosto de 2019, el jurado declaró a Gargiulo culpable de los dos asesinatos y del intento de homicidio. El 16 de julio de 2021, el juez Larry Paul Fidler lo condenó a muerte . Al dictar sentencia, señaló que allí donde vivió el acusado, lo habían seguido la muerte y la destrucción. Gargiulo sostuvo su inocencia.

Michelle Murphy habló ante el tribunal sobre las secuelas del ataque. Dijo que, más de trece años después, todavía tenía miedo de pasar la noche sola.

Michael Gargiulo durante el proceso judicial en Los Ángeles, donde fue declarado culpable de dos asesinatos y un intento de homicidio en 2019

En Illinois, Gargiulo había sido acusado formalmente en 2011 del asesinato de Tricia Pacaccio. Fue extraditado a ese estado en 2024 y el 30 de septiembre de 2026 compareció por videoconferencia ante un tribunal de Skokie. Sus abogados seguían revisando las pruebas y todavía no se ha fijado una fecha de juicio. Por ese crimen no tiene condena.

Su situación judicial en California también atravesó un cambio. El 5 de noviembre de 2026, el gobernador Gavin Newsom anunció su decisión de impulsar la conmutación de las 548 penas de muerte del estado por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional . Gargiulo figura expresamente entre los posibles beneficiarios. Sin embargo, la medida aún no ha entrado en vigor y requiere completar procedimientos legales. La fiscalía de Los Ángeles se opuso a la iniciativa.

De realidad a la ficción

Uno de los trabajos más extensos fue realizado por el programa 48 Hours, de CBS, que dedicó dos entregas al caso bajo el título The Hollywood Ripper. La periodista Maureen Maher siguió la investigación durante años y reunió testimonios de familiares, detectives y personas vinculadas con las víctimas. La cobertura, emitida en 2019 y actualizada en 2020, abordó tanto los crímenes cometidos en California como las sospechas sobre la participación de Gargiulo en el asesinato de Tricia Pacaccio.

La cadena Oxygen también reconstruyó el caso en Notorious: Hollywood Ripper, un especial de 90 minutos emitido en 2020 dentro de la serie Snapped. A través de entrevistas con investigadores y material de archivo, el programa examinó el recorrido del asesino desde Chicago hasta Los Ángeles, las circunstancias de los ataques y las pruebas que terminaron por comprometerlo. En junio de 2026, el programa That Chapter retomó la historia en un episodio de 22 minutos dedicado a los antecedentes de Gargiulo y a la investigación criminal.

El caso también llegó al formato sonoro. En 2026, Investigation Discovery estrenó una temporada de seis episodios de Mind of a Monster: The Hollywood Ripper, conducida por la psicóloga criminal Michelle Ward. La producción reunió entrevistas con investigadores, abogados, especialistas y personas que conocieron al acusado para examinar su comportamiento, los asesinatos y el proceso judicial.

La exagente del FBI Candice DeLong también abordó la historia en Killer Psyche, un podcast centrado en el análisis de la conducta criminal.

Entre las publicaciones dedicadas al caso figura The Hollywood Ripper: The True Story of Michael Gargiulo, de Edward Hutton, editado en 2021 por Trellis Publishing. El libro reconstruye los crímenes atribuidos a Gargiulo, las investigaciones desarrolladas en distintos estados y el juicio que terminó con su condena a muerte en California.