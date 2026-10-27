Crimen en Corrientes. Dictaron la prisión preventiva de dos de los acusados por el femicidio de la docente Nanci Godoy

El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años que revistaba como directora en una pequeña escuela rural de la estancia El Curupí, del sur de Corrientes, y que está desaparecida desde hace al menos 18 días. Ya había hecho lo mismo con la pareja de puesteros que trabajaba en el lugar.

Además, fuentes judiciales revelaron que en los últimos procedimientos en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, capataz del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza. En el lugar, situado a unos 150 metros de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, donde Godoy prestaba tareas para un pequeño grupo de alumnos, hijos de los peones de la estancia, también se encontró un bozal.

La tapera de Ireneo Zarza dentro de la estancia El Curupy, donde habría sido asesinada la docente Nanci Estela Godoy

En cuanto a los procesamientos, fueron dictados ayer en una audiencia imputativa y registrados en la resolución N° 487. Con anterioridad, el juez Vallejos había tomado idéntica decisión con respecto a Rosa Leguizamón y Sergio Nahuel Rojas, ambos puesteros de El Curupí; él fue acusado de coautoría de femicidio y ella, por homicidio simple, en calidad de autora, según se informó.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el homicidio de la docente Nanci Godoy en Corrientes

Así lo habían solicitado los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. Todos ellos permanecerán presos hasta la realización del juicio por el crimen, según se informó.

Hay un quinto detenido: Ernesto Ezequiel Bordón, peón de la estancia, acusado de falso testimonio por las contradicciones en su declaración ante el fiscal Mosquera. Él fue el primero que habló del eventual asesinato de Godoy a manos de dos peones, aunque luego su abogado dijo que había dicho eso cuando era sometido a apremios ilegales por la policía de Corrientes.

Acusados en el juicio por la docente, Nanci Godoy, que daba clases en una escuela rural de Esquina, en Corrientes Captura de TV

Nanci Godoy se comunicó por última vez con su familia el 7 de este mes: un mensaje de WhatsApp desde la escuela enclavada en la estancia de 12.000 hectáreas. Debía regresar a su casa en el acceso sur de la ciudad de Esquina el viernes 9, pero no lo hizo. Como el mal tiempo reinaba en la zona, y las lluvias solían hacer imposible el trayecto desde la escuela hasta el casco principal de El Curupí, no era inhabitual que la docente se quedara en la escuela; ese fin de semana, además, fue largo por el feriado del 12 de octubre.

Pero al iniciar la semana sin noticias, y tras algunas averiguaciones realizadas por la propietaria de la estancia, Sebastián, el hijo de Nanci, radicó la denuncia el jueves 15. Ese día comenzó a moverse una maquinaria policial y judicial que, por el momento, avanzó en imputaciones, pero no logró resolver el misterio principal: ¿dónde está Nanci?