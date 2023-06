El drama del periodista Guillermo Murphy: le hicieron una entradera y golpearon a su familia

escuchar

El periodista de América TV y A24, Guillermo Murphy, sufrió una violenta entradera cuando llegaba a su casa de City Bell este lunes por la mañana. El hombre estaba en su camioneta junto a toda su familia, luego de haber realizado un viaje al exterior, cuando fue abordado por cinco delincuentes. En diálogo con Guillermo Andino, se mostró conmocionado por el hecho que acababa de vivir y señaló: “Estoy vacío. Se llevaron todo, todo, todo”.

Murphy reconstruyó el hecho de violencia que sufrió junto a toda su familia el lunes a la mañana cuando ingresaba a su domicilio de City Bell, en una comunicación que realizó desde su casa con Andino, de A24. “Estoy vacío, Guille, se llevaron todo, todo, todo”, arrancó a contar el periodista, que en su trabajo suele relatar hechos de inseguridad en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En todo momento, Guillermo Murphy se mostró angustiado por lo que acababa de pasar, y remarcó siempre que, más que las cosas materiales, lo que le dolió del robo fue los objetos “sentimentales” que se llevaron. “No tengo una foto de los chicos de bebés; no tengo fotos de mis viejos. Se llevaron todo. Rompieron toda mi casa. Cosas innecesarias. Me rompieron los anteojos. Un desastre”, relató.

“Se llevaron el televisor. Se llevaron la mochila del colegio de mi hijo”, añadió después Murphy, esto último para señalar las cosas innecesarias en términos de valor monetario que sustrajeron los delincuentes.

Poco después, el comunicador de América contó cómo ocurrieron los hechos: “Veníamos de viaje. A las 7 de la mañana estacionamos la camioneta. Vi estacionar un auto y dije: ‘Perdimos’. Pero perdí todo. Me importa un c... la plata, la camioneta, pero perdí todo, estoy vacío. Quiero buscar las fotos de mis tres hijos de bebés y no tengo nada. De mi casamiento. De mi vieja, las de 15 de mi hija. No las tengo”.

Gillermo Murphy mostró las marcas de los culatazos que le dieron los delincuentes que le hicieron la entradera en su casa de City Bell Captura América

“Fui a Irlanda por una cuestión familiar y traje cosas importantes para mí. Tendré que viajar de nuevo”, añadió luego el periodista, a quien Andino le preguntó: “¿Son manchas de sangre las que tenés en el buzo?”. “Sí”, respondió Murphy, mientras exhibía las manchas y el golpe que le dieron en la cabeza. Dijo que, tanto a él como a su hijo Kevin, los delincuentes les dieron culatazos con sus armas.

Luego, mientras recorría el lugar del robo, donde se veía todo revuelto y desparramado por el suelo, el periodista señaló que todo el episodio duró cinco minutos, pero que fueron muy dramáticos. “Cinco minutos con toda mi familia atada en la cocina, con corbatas. Mi señora, los chicos, yo. ‘Y plata, y más plata, y dale...’. Yo no tengo nada”, contó el periodista, que luego aseguró que la tonada de los ladrones era de Chile. “Lo digo y no me importa nada: esta gente era de nacionalidad chilena -aseveró-. Cinco jóvenes, entre 19 y 20 años, los cinco estaban armados”.

Los delincuentes revolvieron todo dentro de la casa del periodista Guillermo Murphy Captura América TV

Además, luego de la entradera, los delincuentes se fueron con la camioneta de Murphy, que estaba aún con todo el equipaje del viaje familiar a Irlanda.

Más adelante, el periodista aseguró que, a su entender, el robo había sido “al boleo” y no tenía relación con su trabajo como comunicador. Finalmente, otra vez con una gran angustia en su voz, Guillermo Murphy volvió a señalar qué fue lo que más le dolió de este episodio: “Es una cosa terrible, pero terrible. La plata no me interesa. El tema sentimental me mató, me partió al medio”.

