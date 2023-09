escuchar

Este miércoles, un periodista fue agredido en vivo mientras relataba la compra de metales en el barrio porteño de Constitución, a través de Desayuno Americano (América TV). Fabián Rubino se encontraba en la escena cuando, en medio de la cobertura, un joven comenzó a arrojarle objetos. Desde el estudio, advirtieron a los presentes en el lugar que se retiraran y, finalmente, asistió la Policía para detener al agresor.

Alrededor de las 11 de la mañana, un móvil de América TV, a cargo de Fabián Rubino y Alejandro Pueblas se encontró en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Los comunicadores realizaban una cobertura en torno a la compra de metales, que investigaron si estaría asociada con el creciente robo de picaportes y porteros eléctricos en la zona.

El periodista de América TV fue agredido en vivo

“Acá está el convento, donde la gente se ha juntado...”, expresó Rubino, cuando se escuchó el impacto de un objeto próximo a donde se encontraba el periodista. Al instante, el camarógrafo enfocó una botella de plástico que se hallaba en el piso. “¿Qué es eso? ¿Eso te lo tiraron a vos, Fabián?”, manifestaron desde el estudio de América TV en tono de preocupación.

El periodista comunicó la situación que vivieron: “Claro, exactamente. Nos están agrediendo”. Desde la fila formada por varios ciudadanos en lo que sería un convento con comedor comunitario, comenzaron a impactar objetos dirigidos al móvil que se encontraba en el lugar.

Al tratar de continuar la cobertura, pero sin lograr hacerlo de manera segura por la situación, los panelistas de Desayuno Americano le indicaron a Rubino que se trasladara a un lugar donde pudiera resguardarse. “Lo están agrediendo, es peligroso”, señalaron.

La Policía acudió al lugar y detuvo al agresor del periodista

Fabián Rubino se dirigió al joven que lanzaba objetos desde la fila formada, quien mantenía el rostro cubierto con su propio buzo. “Está bien, quedate tranquilo”, le dijo. Y agregó: “¿Te puedo hacer una consultita? ¿Podemos hablar? Dale, vení vos”.

Al instante, el joven sacó de su bolso una herramienta de metal y la agitó en modo de amenaza. “No, Fabi, retirate, por favor. Te va a pegar. Ya expusimos la situación, no te expongas vos”, apuntaron desde el estudio. “Esto no está bien”, advirtió el periodista.

El joven sacó un objeto de su bolso y amenazó al periodista Captura

El revoleo de objetos continuó, mientras Rubino trataba de realizar una entrevista en vivo frente a la cámara. “No los enfoques tanto. Vamos a ver cómo nos camuflamos”, señaló al camarógrafo que lo acompañó al barrio de Constitución. Posteriormente, arribó un patrullero a la zona, según detallaron, tras una llamada de los vecinos a la Policía, y los efectivos abordaron al joven que arrojó objetos al móvil de televisión. Finalmente, lo detuvieron, según informaron desde el canal

En tanto, América TV consignó las declaraciones de Alejandro Pueblas, quien también estuvo presente durante la agresión. “Fue bastante intimidatorio. Nos revoleaban cosas que están adentro de los transformadores. Si te impacta, te corta, porque parece una hoja de afeitar”, destacó. Y continuó: “Por suerte, nos pudimos cubrir y tuvimos que separarnos con el camarógrafo para huir. La pasamos bastante mal”. Además, indicó que uno de los vecinos, a quien entrevistaron, fue amenazado: “Vas a aparecer flotando en los lagos de Palermo, no te hagas el vivo”.