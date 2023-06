El palito de Cinthia Fernández tras mostrar el regalo que le hizo a Matías Defederico por el Día del Padre: “Me la mandó con ticket”

escuchar

En una serie de videos que compartió en su historia de Instagram, Cinthia Fernández se refirió al Día del Padre y al regalo que le hizo a Matías Defederico en esta ocasión. Según explicó, a pesar de la mala relación entre ambos todos los años realiza un presente para que sus hijas tengan la posibilidad de dárselo y puedan disfrutar de ese momento.

Desde hace años, la tensión entre la influencer y el exfutbolista fue tema de conversación en el mundo del espectáculo. Separados en 2016, los conflictos entre ambos siempre fueron de alto perfil mediático y no pasaron para nada desapercibidos.

Fruto de la relación que tuvieron nacieron Charis, Bella y Francesa. Sin embargo, a pesar de tener familia en común, el tono de los conflictos nunca se vio afectado. En distintas ocasiones, se mostraron en programas de televisión donde cruzaron reclamos y respuestas, tanto por temas estrictamente relacionados a la pareja como por cuestiones que también involucraban a sus hijas.

En ese contexto, las palabras de Cinthia en su cuenta de Instagram sorprendieron a sus seguidores. A pesar del complicado vínculo que tiene con Matías Defederico, la bailarina dio a conocer que todos los años sin excepción le compra un regalo por el Día del Padre para que sus hijas se lo entreguen y disfruten de la ocasión especial con su papá.

Cinthia Fernández reveló el regalo que le envió a Defederico por el Día del Padre y lo cruzó

Todo fue compartido en una serie de videos que fueron subidos a sus Stories de Instagram. “Yo siempre regalo, porque pienso que es la felicidad de las nenas”, comenzó Cinthia en la primera de las grabaciones. En esa misma línea, agregó que por una cuestión lógica de edad, sus hijas no tienen la posibilidad de comprarle un regalo a su padre por sus propios medios, por lo que ella debe hacerlo: “Cualquier niño de la edad de mis hijas no tienen poder adquisitivo, no manejan plata. Entonces es como la sensación de llevarles algo”.

Metida en el tema, mencionó algunos de los presentes que Charis, Bella y Francesca le llevaron al exjugador de fútbol durante los últimos años. “Yo les hago hacer dibujitos, les hago hacer una torta. Siempre les mando un presente porque no saben lo felices que se van”, explicó.

A continuación, le tiró nuevamente un palito a Defederico y cuestionó que cuando es su turno no recibe el mismo trato: “El año pasado me mandó una torta y me la mandó con ticket. Algo es algo. Para mí es una evolución de un neandertal. Después de escracharlo durante muchos años, un gesto tuvo y se agradece”.

Cinthia Fernández le regaló una pulsera a Matías Defederico por el Día del Padre Captura

“La moraleja es: por más conflicto y más sor... que hayas tenido al lado, tenés que pensar que esto lo hacés por tus hijos. Ya sea una flor arrancada de la calle, un dibujo, sentarlos a hacer una torta; háganlo porque cuando ves la felicidad de que tienen algo en la manito y se lo van a entregar, es hermoso. Háganlo por sus hijos”, cerró Cinthia en su serie de videos sobre el regalo por el Día del Padre. Minutos después, publicó también una imagen del presente: una pulsera que tiene el nombre de pila del exdeportista y de las tres nenas.

