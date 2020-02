Fabián Tablado fue condenado a dos años y medio de prisión tras amenazar a Roxana Villarejo, con quien se casó estando preso Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique García Medina

El femicida Fabián Tablado, que en 1996 mató a su novia adolescente de 113 puñaladas, recuperó esta mañana la libertad después de pasar 24 años detenido.

Tras abandonar la Unidad 21 de Campana y mientras caminaba hacia la camioneta donde lo esperaba su familia, Tablado le pidió "perdón a todas las mujeres" y aseguró que es "consciente" del delito que cometió.

El ahora exconvicto, de 43 años, se refería a Carolina Aló, que tenía 17 años cuando fue brutalmente asesinada. Sin embargo, no se trata del único delito contra una mujer por el cual fue condenado.

Carolina Aló tenía 17 años cuando fue asesinada de 113 puñaladas Fuente: Archivo - Crédito: Dante Cosenza

En 2007, mientras cumplía su condena, Tablado se casó en la cárcel de Magdalena con Roxana Villarejo, una docente de 23 años que había sido su vecina. Según relataron allegados del convicto, la relación se había profundizado a través de cartas que se enviaron durante cuatro años. La ceremonia se realizó el 24 de septiembre de ese año con la concurrencia de 50 invitados.

En aquel momento, Ariel García Furfaro, abogado del femicida, afirmó que su defendido estaba próximo a obtener un régimen de libertad condicional, ya que estaba a punto de cumplir las dos terceras partes de su condena. "Su mayor deseo es irse de viaje de bodas a Mendoza con su esposa y terminar sus estudios de Derecho", contó.

Tablado gozó de salidas transitorias en 2008 y 2011. Durante ese período convivió con Villarejo en una casa que alquilaban en Escobar y tuvieron mellizas, que hoy tienen 11 años. Sin embargo, su esposa lo denunció por maltrato psicológico y por amenazas telefónicas tanto a ella como a su madre.

Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, cumplió la pena y salió en libertad Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique García Medina

En un juicio abreviado que finalizó en 2013, Tablado fue condenado a dos años y medio de prisión. Al ser reincidente, el juez correccional de San Isidro, Facundo Ocampo, le fijó una pena única de 26 años y 6 meses.

En el fallo consta la transcripción de los llamados intimidatorios de Tablado y los mensajes que le envió a su ahora exesposa cuando ella le planteó que quería separarse.

"Yo por cien pesos acá consigo un fierro (...) Vos haceme una denuncia y lo único que vas a ganar es tiempo porque me cagás ahora y después gano yo (...) No te voy a hacer nada a vos, no te preocupes (...) Te voy a tocar donde más te duele (...) Va a ser tanto el dolor que hasta el último día vas a estar agonizando acordándote de mis palabras", le dijo Tablado a Villarejo desde la cárcel.

Además, le dijo que no vuelva a "armar su vida con otro tipo", porque "a su amante lo iba a abrir, le iba a sacar el corazón y se lo iba a comer adelante suyo".

Restricción perimetral

Si bien Tablado fue liberado, la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, dictó una medida de restricción perimetral para que el femicida no pueda acercarse a menos de 300 metros de su exmujer ni de sus hijas mellizas de 11 años.

La medida fue tomada tras analizar los resultados de la pericia psicológica que se le realizó a Tablado el 17 de febrero, en la cual los peritos concluyeron que presenta "facultades mentales normales", aunque opinaron que no está en condiciones de ejercer la responsabilidad parental con respecto a sus hijas mellizas de 11 años.

Por su parte, Edgardo Aló, el padre de la joven asesinada en 1996, aseguró que la pericia psiquiátrica "fue comprada" y está convencido de que "volverá a matar".

"Sigue la Justicia con mano corrupta en este caso, por algo me denegaron el contralor de este peritaje. Este chacal no puede estar bien de la cabeza. Fabián Tablado es un psicópata", aseguró Aló.