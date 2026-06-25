El femicidio de Agostina Vega. Detuvieron a la mujer de Claudio Barrelier por el encubrimiento del crimen

CORDOBA. La investigación del femicidio de Agostina Vega sumó una nueva detención: Marianela Palmero, de 29 años, pareja de Claudio Barrelier. Está acusada de encubrimiento doblemente calificado.

Palmero estaba en la casa con su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó con Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 23.

La mujer ya había declarado como testigo frente al fiscal Raúl Garzón. Por la acusación, la hipótesis de la Justicia es que no intervino en el crimen ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

Soledad Andreani, Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, detenidos por el femicidio de Agostina Vega

En paralelo a la detención, en este momento está declarando ante el fiscal Garzón Osvaldo Fassetta, el amigo de Barrelier que está detenido e imputado por encubrimiento doblemente calificado. Su abogado pidió la nueva indagatoria.

Después lo hará Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro en el que, según surge de la investigación, el femicida trasladó el cuerpo de Agostina el lunes 25 de mayo hasta un descampado de Ampliación Ferreyra, a 15 kilómetros de la casa donde la mató.

Los investigadores no descartan que pueda haber nuevas imputaciones o detenciones a medida que siguen cruzándose datos en la causa que hoy suma cuatro detenidos.

En la casa del barrio Cofico donde Agostina entró viva y fue sacada muerta, además de Barrelier, Palmero y su hija de 11 años, vivían unos inquilinos en el piso de arriba. Fassetta llevaba 20 días allí, porque le había dado alojamiento Barrelier.

Levantado el secreto de sumario de la causa, trascendió que Palmero declaró que la noche del sábado 23, Barrelier estaba cenando con ella y su hija, que salió unos minutos, regresó y terminó de cenar. Y que después jugó videojuegos con su hija .

Pero sus dichos no condicen en absoluto con lo que la Justicia presume que sucedió. Si fuera como dijo la mujer, ¿qué hizo Barrelier con Agostina en ese tiempo? ¿Adónde estuvo la adolescente? ¿Pudo matarla en minutos?