El femicidio de Agostina Vega: profundizan la búsqueda de restos biológicos en la casa donde la mataron

CÓRDOBA.- El fiscal Raúl Garzón ordenó otro procedimiento en la casa del barrio Cofico donde los investigadores sitúan el presunto abuso y femicidio de Agostina Vega. Según fuentes de la causa, siguió la búsqueda de restos biológicos de la adolescente en lugares específicos, como las cañerías. Allí en Del Campillo 878, hace una semana, habían sido removidos parte de los pisos y habían sido corridos los artefactos del baño.

Este miércoles -mientras sigue esperándose que la fiscalía convoque a indagatoria a los tres detenidos- policías, bomberos y miembros de la Policía Científica trabajaron en la escena del crimen durante tres horas.

Garzón procura determinar los roles de cada uno de los detenidos hasta el momento: Claudio Barrelier, ahora exempleado municipal, miembro de una facción de la hinchada de Instituto y expareja de la madre de Agostina, a la que citó el sábado 23 de mayo a la noche en su casa con la excusa de “una sorpresa” para Melisa Heredia; Soledad Andreani, productora de eventos en un bar que frecuentaba Barrelier, de quien había sido amante hasta pocas semanas antes del crimen, y Osvaldo Fassetta, que vivía circunstancialmente en la casa de Del Campillo 878.

Andreani, detenida e imputada por encubrimiento agravado, le prestó a Barrelier el Ford Ka negro en el que el cuerpo desmembrado de la adolescente fue trasladado al descampado de Ampliación Ferreyra, donde el auto ingresa a las 11.45 del lunes 25 y sale a las 12.15 de ese mismo día.

Ella siempre dijo que no sabía nada de lo que había pasado, que él le había pedido el coche para llevarle unas cosas a un pariente que había tenido un accidente. Hay interrogantes sobre si realmente lo que cuenta es así. Estuvo presente el lunes a la tarde cuando Gabriel Vega, el padre de Agostina, fue a hablar con Barrelier, charla que se produjo en la puerta de la casa de Andreani.

Las imágenes que muestran a Barrelier entrando al descampado no permiten determinar si iba solo o con alguien más. Esta semana trascendió un video donde se lo ve con Andreani en una ferretería el lunes 25 alrededor de las 13. Es decir, con posterioridad a que el cuerpo de la niña fuera enterrado en Ferreyra. Por eso no se descarta, incluso, que ella hubiera hecho ese trayecto con Barrelier.

La mujer que estaba a cargo de la ferretería de barrio Yofre (a pocas cuadras de la casa de Andreani) contó que no hubo ningún detalle que le llamara especialmente la atención, aunque sí recuerda que compraron bolsas de cemento y un serrucho. Es específica porque ese día, al ser feriado, atendió a pocos clientes.

Andreani fue detenida el lunes pasado y, después de haber sufrido una crisis psiquiátrica, permanece internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Su defensora la visitó en la tarde de este miércoles.

Respecto de Fassetta −quien, según su abogado, quiere declarar−, los investigadores entienden que sería quien engañó y entretuvo a la familia de Agostina, acompañándola en la búsqueda e incluso en el momento de la denuncia. Según su defensor, Eduardo Medina Allende, recibió un mensaje de Barrelier muy tarde el sábado en el que le advertía: “No vuelvas esta noche porque tengo algo”. Insiste en que su defendido “nunca imaginó esta barbaridad”.

Zona cero

La casa de Del Capillo al 878 es donde vivía Barrelier, detenido y acusado por el femicidio de Agostina, y durante unos días estaba parando también Fassetta, preso e imputado por encubrimiento agravado. En esa vivienda también se alojaba una pareja en el primer piso (según la fiscalía, siguen catalogados como testigos), la esposa y la hija de 11 años de Barrelier.

La vivienda es considerada por los investigadores como la “zona cero” del femicidio. Allí llegó Agostina cerca de las 23 del sábado 23 de mayo y, según muestran las imágenes de una cámara, ingresó con Barrelier. Según dijo Garzón, la adolescente fue asesinada en esa casa entre el momento de su arribo y las dos de la madrugada del domingo.

Se investiga, a partir de las imágenes de cámaras de seguridad, si en ese lapso entraron en la casa dos hombres aún no identificados.

La casa fue allanada por primera vez el miércoles 27 de mayo, horas después de que Barrelier fuera detenido; después hubo -incluyendo el de hoy- tres procedimientos más. En el penúltimo fue cuando se levantaron los pisos del baño. La causa está bajo secreto de sumario desde el 3 de este mes.