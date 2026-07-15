Millonario golpe de una banda de boqueteros en una distribuidora de bebidas

SANTA FE.- La policía local investiga el robo en una distribuidora de bebidas en esta ciudad, donde delincuentes que ingresaron por el techo del local se llevaron un botín de $120.000.000 y US$3000.

La zona elegida para romper el techo del inmueble y la búsqueda segura en el lugar donde estaba depositado el dinero, provocaron sospechas en los investigadores, que consideran que los delincuentes actuaron con conocimiento del inmueble y piensan que habrían contado con apoyo interno. Los ladrones desarmaron el sistema de alarma y se llevaron el dispositivo DVR que graba las imágenes, admitieron los investigadores.

Por el monto, se trata del robo más importante, bajo esta modalidad, realizado en esta capital en los últimos años, agregaron las fuentes. Por el momento, no hay detenidos.

Mientras buscan pistas para identificar a los ladrones, a los investigadores llamó la atención que, a pesar del dinero que allí se maneja, tanto en mercaderías como en efectivo, el negocio no contaba con vigilancia presencial durante la noche, aunque sí disponía de un sistema de alarma monitoreada. Técnicos de la empresa de seguridad electrónica concurrieron al lugar para colaborar con la investigación y aportar los registros del sistema.

Planificación del robo

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, el dispositivo de robo ejecutado por los delincuentes habría comenzado alrededor de las 21 del lunes pasado al local de la firma Noster SRL Mayorista de Bebidas, ubicado en Calchines al 1100, en el barrio Candioti Sur, a unas 10 cuadras al este de la terminal de ómnibus de esta capital. A esa hora, según comprobaron los técnicos del proveedor del servicio, fue desconectada la alarma.

Se presume que los delincuentes aguardaron varias horas hasta trabajar en el techo realizando cuatro boquetes por donde se desplazaron al interior del depósito. Esta tarea se habría realizado en horas de la madrugada del martes.

Investigan el robo en Santa Fe Policía de Santa Fe

Luego, ya en el interior del depósito, los ladrones fueron directamente hasta uno de los escritorios del sector de administración donde se encontraba el dinero.

Antes de retirarse del lugar, sin dejar huellas digitales, por lo que se presume que actuaron utilizando guantes, los asaltantes se hicieron de varias cajas con vino, pero no abrieron botellas en el lugar.

El hecho fue descubierto el martes minutos antes de las 8 cuando arribaron al lugar los propietarios del depósito, quienes dieron aviso al 911.

La investigación quedó a cargo de la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Clelia Trossero, quien ordenó una serie de medidas para tratar de esclarecer lo sucedido en el depósito, ubicado en las inmediaciones de la planta de Cervecería Santa Fe.

Se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones y se analizan distintos registros para reconstruir los movimientos de los delincuentes antes y después del robo, como la utilización del sistema de geolocalización policial y el análisis de patentes captadas por el centro de monitoreo de la ciudad como parte de las medidas destinadas a esclarecer el hecho.

Entre los pesquisas se admite que la modalidad de acceso adoptada por los delincuentes (boquetes en el techo), la neutralización de los sistemas de seguridad a los que vulneraron, y la cantidad de dinero en efectivo que estaban guardados en la empresa, llevan a una conclusión: los delincuentes conocían, por si o por datos de terceros, cómo debían realizar el trabajo. Esa es una de las hipótesis que cobra fuerza entre los investigadores.