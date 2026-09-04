El femicidio que conmociona a una ciudad de la Patagonia: mató a su pareja de dos hachazos en la cabeza

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La muerte de Noemí Mabel Matamala, de 49 años, en el Hospital Provincial Castro Rendón de la ciudad de Neuquén conmociona a la localidad de Aluminé, donde vivía.

La mujer se encontraba hospitalizada desde hace dos semanas con asistencia respiratoria mecánica tras haber recibido dos hachazos en la cabeza por parte de su pareja, Lucas Daniel Serrano, de 38 años.

La pérdida de Mimí, una vecina y comerciante muy querida en su comunidad, transformó el caso en el primer femicidio del año registrado en la provincia de Neuquén.

De acuerdo con la reconstrucción hecha por el Ministerio Público Fiscal, el violento episodio ocurrió durante la noche del viernes 21 de agosto en la vivienda de la víctima.

El agresor esperó a Matamala en el domicilio, donde hubo una discusión. Del galpón, ubicado en la parte trasera de la propiedad, Serrano tomó un hacha le asestó a la víctima dos golpes directos en la cabeza.

Aunque no hubo testigos presenciales del momento exacto del ataque, los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la policía. Mimí fue hallada por su sobrino en el lugar, mientras que el agresor huyó de la escena del crimen. Tras el hecho, Serrano le habría manifestado a un conocido: “Me mandé una cagada”.

Serrano fue localizado y detenido el día siguiente por personal de la comisaría N° 29 en el barrio Hue Che de Aluminé. Durante los allanamientos posteriores se logró secuestrar el hacha utilizada en la agresión.

Debido a la indignación comunitaria, el detenido debió ser trasladado de urgencia a Zapala para evitar un posible linchamiento por parte de los familiares de Noemí, que en señal de repudio incendiaron la vivienda del imputado.

Lucas Daniel Serrano agredió a la víctima con un hacha

Matamala y Serrano mantenían una relación de noviazgo desde hacía un año, aunque no convivían y no registraban denuncias judicializadas previas por violencia de género.

Tras ser asistida en un primer momento en Aluminé y Zapala, la gravedad de las heridas determinó su traslado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén. Allí permaneció internada durante dos semanas con pronóstico reservado.

Los especialistas médicos informaron que la víctima presentaba múltiples fracturas y severas lesiones cerebrales. Además de no responder a estímulos físicos, presentaba anisocoria (desigualdad en el tamaño de las pupilas), un claro indicio de daño cerebral irreversible que finalmente desencadenó su deceso.

Tras la detención de Serrano, el sábado 22 de agosto pasado, la jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos presentada por el fiscal jefe Matías Álvarez, el fiscal del caso, Marcelo Jofré, y el asistente Eduardo Dedominichi. Fue imputado por femicidio en grado de tentativa y se le dictó prisión preventiva por un plazo de cuatro meses en la Unidad N° 48 de Zapala.

Durante la audiencia se reveló un dato que incrementó la indignación social: Serrano tenía tres pedidos de captura activos emitidos por la Justicia de Charata, Chaco.

Dos de las causas correspondían a delitos contra la integridad sexual y una a un delito contra la propiedad, y todas se encontraban ya elevadas a juicio.

“Pudo evadir y no someterse a la Justicia y estaba acá, en Aluminé”, lamentó el fiscal Jofré, señalando que si se lo hubiera juzgado en Chaco, la tragedia tal vez se habría evitado.

En Aluminé decretaron tres días de duelo.

Con la muerte de Noemí, la situación del detenido cambiará drásticamente. El fiscal del caso ordenó la autopsia forense para sumar el informe al expediente y solicitar formalmente una nueva audiencia donde se reformularán los cargos a femicidio consumado, agravado por el vínculo y violencia de género. La imputación prevé como única pena la prisión perpetua.

El caso conmociona a la localidad de Aluminé. Durante la internación de Matamala, la Plaza San Martín fue el punto de partida de una multitudinaria marcha en silencio convocada bajo las consignas “Justicia por Noemí” y “Ni Una Menos”, de la que participaron vecinos, docentes, estudiantes y trabajadores municipales. Sus familiares directos no formaron parte de la marcha por encontrarse en la capital neuquina acompañando las últimas horas de la víctima.

El intendente de Aluminé, Diego Victoria, decretó tres días de duelo municipal durante los cuales se suspenderán todas las actividades públicas de la comuna, garantizando únicamente los servicios esenciales. En el comunicado oficial del gobierno local, expresaron su más enérgico repudio a la violencia de género y recordaron a la víctima como “una vecina muy querida de nuestra comunidad, cuyo recuerdo y luz permanecerá siempre en nuestros corazones”.