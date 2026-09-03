Detuvieron a un exfiscal santafesino por una maniobra ilegal con fondos de cuentas judiciales

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestó al exfiscal santafesino Mariano Ríos Artacho, acusado de cometer maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esa provincia.

Según se informó, la pesquisa fue desarrollada por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, a cargo del fiscal Adrián Spelta.

La causa comenzó a partir del hallazgo de diversas artimañas ilícitas sobre fondos de cuentas judiciales relacionadas con causas del MPA, delitos que se habrían perpetrado entre 2017 y 2024, periodo en el cual el detenido, Mariano Ríos Artacho, era fiscal.

Detención del exfiscal santafesino Mariano Ríos Artacho

La Policía Federal determinó la existencia de dichos delitos e identificó a varias personas que habrían guardado vinculación directa con las actividades llevadas adelante por Ríos Artacho.

Fueron localizados 13 inmuebles sospechosos, ubicados en Santa Fe y Córdoba. El Colegio de Jueces de 1ª Instrucción del Distrito Judicial Nº 2 de Rosario de Turno, a cargo de María Melania Carrara, ordenó allanamientos en esos lugares. Los efectivos policiales ejecutaron procedimientos en viviendas situadas en las calles Burucuyá y Olmo, de la ciudad de Santa Fe; en las calles Cavia, Tarragona, Pasaje Zapiola, Buenos Aires, Montevideo y Vicente López, en Rosario; en la calle Sarmiento, en Funes (Santa Fe); en Alberdi y Caseros, en la ciudad de Oliva (Córdoba); en Leandro N. Alem, Río Segundo, y en Sáenz Peña, de la ciudad cordobesa de Villa María.

Mariano Ríos Artacho redes sociales

En los operativos realizados por personal de las Divisiones Unidades Operativas Federales (DUOF) Córdoba y Santa Fe fueron detenidas nueve personas (siete hombres y dos mujeres), entre ellas, Ríos Artacho.

Parte del material secuestrado Prensa Policía Federal

Además, fueron secuestrados una escopeta calibre 16, varias dosis de marihuana, 17 teléfonos celulares, siete notebooks, cinco tablets, cuatro CPU, cinco pendrives, más de 2.000.000 de pesos, dólares y documentación.