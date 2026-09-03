Agravaron la acusación contra una mujer por haber abusado sexualmente de su hija de 15 años junto a su pareja

La investigación por la presunta vulneración de la integridad sexual de una adolescente de 15 años tuvo un nuevo giro en las últimas horas: la Justicia de Salta agravó la imputación contra una pareja que ya se encontraba detenida y confirmó que ambos continuarán bajo prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el juez del Distrito Centro, Antonio Pastrana, durante una audiencia de revisión de la medida cautelar en la que la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, presentó nuevos elementos incorporados al expediente.

Los acusados son un hombre de 54 años y una mujer de 40, madre de la adolescente y conviviente con el otro imputado. Inicialmente, ambos habían sido acusados de producir material de abuso sexual infantil. Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de la evidencia digital permitieron ampliar la imputación.

Ahora, la fiscalía los considera presuntos coautores de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, corrupción de menores agravada, promoción a la prostitución agravada por la edad de la víctima, producción de material de abuso sexual infantil y grooming, todos en concurso real.

El expediente comenzó con el hallazgo y la denuncia de material de contenido sexual relacionado con la adolescente. A partir de ese momento, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia dispuso una serie de medidas destinadas a determinar el origen de los archivos y establecer quiénes habían intervenido en su producción y circulación.

Entre las diligencias realizadas hubo allanamientos, secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, peritajes informáticos y análisis de conversaciones mantenidas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales.

También se incorporaron informes técnicos y una declaración de la adolescente realizada mediante el sistema de circuito cerrado de televisión, una herramienta utilizada para evitar su exposición directa durante el proceso judicial.

Uno de los elementos considerados por la Fiscalía surgió del análisis forense de los dispositivos secuestrados durante los procedimientos.

Según la investigación, los peritajes permitieron detectar comunicaciones entre el hombre de 54 años y la adolescente en las que el acusado le habría solicitado en reiteradas oportunidades fotografías y videos de contenido sexual.

Los investigadores también encontraron imágenes de la adolescente almacenadas en dispositivos utilizados por ambos imputados. Ese material fue incorporado como evidencia y sometido a distintos estudios para determinar su origen y las circunstancias en las que habría sido obtenido.

La información recuperada de teléfonos y otros equipos electrónicos permitió reconstruir parte de las comunicaciones que mantenían los involucrados y establecer nuevas líneas de investigación.

La madre, bajo sospecha

La declaración de la adolescente aportó otros elementos considerados relevantes por la fiscalía. De acuerdo con la hipótesis, los hechos no se habrían limitado a la producción de material de contenido sexual, sino que podrían haber formado parte de una situación de sometimiento que se habría prolongado durante un período de tiempo dentro del ámbito familiar.

La investigación sostiene que ambos adultos habrían actuado de manera coordinada y se habrían aprovechado de la relación de autoridad, guarda y convivencia que mantenían con la adolescente.

Según detalla el Ministerio Público Fiscal de Salta, la situación de convivencia agrava el contexto para la fiscalía debido a que la víctima se encontraba bajo el cuidado de los dos acusados y uno de ellos, además, es su madre.

Con esos elementos, la fiscal Cornejo solicitó que se ampliara la imputación inicial y que se mantuviera la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la investigación.