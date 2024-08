El fin de una esperanza. No era Loan Peña el niño de la foto en el shopping de Barranquilla

Escuchar

Las autoridades de Colombia apagaron la luz de esperanza que se había encendido en María Noguera y José Peña, los padres de Loan: confirmaron que el niño que se vio en una foto, rodeado de adultos en un shopping de la ciudad de Barranquilla, no es el chico de cinco años buscado desde hace 54 días, tras su desaparición en el campo de su abuela en el paraje Algarrobal, en Corrientes. La Justicia argentina ya lo descartó y lo comunicó a la familia.

El jefe de Protección de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge Carmona, dijo a DNEWS, la señal de noticias de DIRECTV: “Se desplegaron todas nuestras capacidades, empezamos a hacer averiguaciones, llegamos al centro comercial, verificamos cámaras, entrevistamos personas, a tal punto que dentro de estas actividades que realizamos pudimos dar de una manera muy oportuna con la mamá y con el niño que aparece en una fotografía que empezó a circular en los medios informativos de la Argentina”.

Prosiguió: “Efectivamente, una vez que se hizo el acercamiento con los padres de la familia, que están debidamente informados, y el señor abogado que ellos pusieron para este caso, el juez nos dio la correspondiente autorización para esta entrevista, pudimos identificar que la foto del niño que salió en las diferentes redes sociales de la Argentina no corresponde a nuestro niño Loan”.

Sobre el chico de la foto, Carmona precisó: “Es un niño de 2 años, es un infante más pequeño que de pronto tiene algunas similitudes morfológicas de pronto en su rostro, en su corte de cabello. Pero desafortunadamente para esa familia en la Argentina que tiene su dolor y la esperanza de encontrar a su niño, nuestro niño que está en Barranquilla no corresponde al niño Loan”.

“No es la primera oportunidad. El pasado 25, 26 de julio también recibimos una nota particular y también se descartó, no era el niño Loan. El caso lo tenemos muy presente, estamos muy pendientes de lo que pueda ir saliendo en el día a día. Ya hemos tenido dos alertas por dos posibles niños que son parecidos a Loan, pero desafortunadamente para la familia no es el niño que se está buscando”, aseguró Carmona.

“La mamá que estuvo ayer en la Fiscalía Nacional de la Nación, donde presentó la respectiva documentación y demostró que es su mamá biológica, quiere pedir que esa imagen que se replicó en la Argentina deje de ser difundida. Hoy, ante la opinión pública podemos decir a ciencia cierta que el niño de Barranquilla no es Loan”, concluyó.

LA NACION

Temas Loan Danilo Peña