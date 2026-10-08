El Gobierno formalizó el traslado de los presos a Marcos Paz y avanza con el cierre de la cárcel de Devoto

El Gobierno nacional y la administración porteña formalizaron este jueves el traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

Ambos Ejecutivos firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y formalizaron una nueva etapa del proceso para trasladar a los presos alojados en la cárcel de Devoto al nuevo establecimiento penitenciario.

La firma estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El acuerdo permite avanzar con la puesta en funcionamiento del complejo ubicado en la provincia de Buenos Aires y con la planificación de la mudanza de los internos.

El Gobierno y la Ciudad formalizaron el traslado de los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El penal de Marcos Paz será el destino de la población carcelaria que actualmente se encuentra alojada en Devoto. La recepción provisoria del complejo constituye un paso necesario para continuar con los preparativos previos al traslado y la adecuación de las instalaciones.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal que tendrá a su cargo la organización del operativo. El dispositivo estará integrado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

La planificación contempla el perfil de los internos, la prevención de riesgos durante los recorridos y los mecanismos de coordinación y respuesta ante posibles contingencias.

De la firma participaron Jorge Macri, Alejandra Monteoliva, Diego Santilli y Karina Milei

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el objetivo es garantizar que la mudanza se realice con control y seguridad en cada una de sus etapas, desde la salida de los detenidos de Devoto hasta su ingreso al nuevo establecimiento.

La puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el sistema penitenciario federal. Según se indicó, la iniciativa apunta a mejorar las condiciones para el cumplimiento de las condenas y reforzar la disciplina y el control dentro de los establecimientos carcelarios.

Cárcel de Devoto Fabián Marelli

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, la legisladora porteña Pilar Ramírez y por el lado de la ciudad, el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

Tras la difusión de la firma del acta, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri expresó en X: “Hoy le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto”.

El posteo de Jorge Macri en X

Y añadió: “Gracias al gran trabajo en conjunto, y a la voluntad política del Gobierno Nacional, podemos cumplir con un reclamo histórico de los vecinos de Devoto. Estas cosas se logran cuando hay decisión de ambas partes”.

La medida se enmarca en un convenio firmado en 2018 para la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. El Gobierno sostiene que, una vez concretado el traslado, deberá avanzar con el cierre del establecimiento penitenciario federal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo establecimiento bonaerense albergará a un total de 2200 reclusos y se estima que son 1500 las plazas de los internos de Devoto. Los 700 cupos restantes recibirán a personas hoy alojadas en seccionales porteñas.

Una vez completada la desocupación en Villa Devoto, el predio será urbanizado. La normativa exige la inclusión de espacios verdes y un área destinada a la memoria por la masacre del Pabellón N°7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos durante un incendio.