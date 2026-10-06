El Gobierno puso en marcha el operativo para desalojar el penal de Devoto y trasladar a los presos a Marcos Paz

El Gobierno puso en marcha el operativo para trasladar a la totalidad de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto, al nuevo Complejo Penitenciario Federal ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz.

A través de una Resolución 1018/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dentro de ese organismo un comando específico para planificar, coordinar y ejecutar el traslado.

El dispositivo estará integrado por representantes del Ministerio de Seguridad Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, entre otros.

El operativo, según reza en la resolución, tendrá como objetivo garantizar la seguridad durante el traslado de los internos y del equipamiento, proteger a la población civil y al personal afectado al procedimiento y custodiar los establecimientos penitenciarios, los corredores viales y otros puntos estratégicos del recorrido entre la ciudad de Buenos Aires y Marcos Paz.

Cárcel de Marcos Paz GCBA

La nueva norma establece además que el plan operacional deberá contemplar especialmente el perfil criminológico de las personas que serán trasladadas y los posibles riesgos durante el recorrido. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires fueron invitadas a designar representantes para integrar el comando.

La medida se enmarca en un convenio firmado en 2018 para la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. El Gobierno sostiene que, una vez concretado el traslado, deberá avanzar con el cierre del establecimiento penitenciario federal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución no establece una fecha para el traslado de los internos. En cambio, dispone la puesta en funcionamiento inmediata del comando que tendrá a su cargo la elaboración del plan operativo y la coordinación de las fuerzas que participarán del procedimiento. El nuevo establecimiento bonaerense albergará a un total de 2200 reclusos y se estima que son 1500 las plazas de los internos de Devoto. Los 700 cupos restantes recibirán a personas hoy alojadas en seccionales porteñas.

La nueva penitenciaría de Marcos Paz se encuentra en la etapa final GCBA

Una vez completada la desocupación en Villa Devoto, el predio será urbanizado. La normativa exige la inclusión de espacios verdes y un área destinada a la memoria por la masacre del Pabellón N°7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos durante un incendio.

Para aliviar la carga en las comisarías, en enero comenzará a funcionar la Alcaldía General de la Ciudad. El edificio dispondrá de capacidad para 400 detenidos, áreas de estudio y trabajo, y salas de audiencias para jueces y fiscales diseñadas para evitar traslados a tribunales.

En paralelo, la Legislatura porteña aprobó en noviembre de 2025 la Ley 6923, que creó el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.