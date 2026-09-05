El hijo de un juez quedó detenido y acusado de participar del robo de una caja fuerte

Matías Grammatico, hijo mayor del magistrado de Garantías de San Martín, Mariano Grammatico, fue detenido en las últimas horas acusado de formar parte de un grupo de ladrones que robaron una caja fuerte con una suma millonaria de dinero en efectivo y cheques de un estudio contable.

La detención del hijo del magistrado había sido solicitada por la fiscal Fabiana Ruiz, quien acusó a Grammático y a Sergio Fabián Weber de la presunta participación en el asalto contra el estudio contable situado en el piso 13, del edificio de San Lorenzo 2108, en San Martín.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores policiales, el hijo del juez y Weber no actuaron solos. Habrían tenido cuatro cómplices que no fueron detenidos y eran intensamente buscados por la policía y el Ministerio Público.

Weber, supuesto cómplice del hijo del juez, quedó preso. En tanto que el acusado Grammático quedó imputado y vinculado con la causa, pero con un pedido de detención que había sido rechazado, a fines de julio por otro magistrado de Garantías.

A pesar de la denegatoria del primer pedido de detención, la fiscal Ruiz continuó con la recolección de pruebas y, entre las medidas que solicitó figuraba la realización de un peritaje scopométrico sobre las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron al hijo del magistrado en las adyacencias del estudio contable asaltado.

Hace 72 horas, la representante del Ministerio Público recibió el resultado del estudio que había solicitado a los peritos de la Policía de la Ciudad. El análisis concluyó que la persona que aparecía en las cámaras de seguridad del inmueble asaltado era el hijo del magistrado.

Con esta prueba clave, la fiscal Ruiz solicitó al juez de Garantías Mariano González que ordene la detención de Matías Grammatico. Anoche, cuando los efectivos de la policía bonaerense allanaron su departamento no lograron encontrarlo. Pero, en las últimas horas, acorralado por los efectivos que lo perseguían, el hijo del juez se presentó en una comisaría de San Martín y quedó preso.

El asalto que habrían cometido Weber y Grammático ocurrió el 4 de mayo pasado entre las 2 y las 3.30. A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores policiales y judiciales indicaron que los asaltantes llegaron al edificio que asaltaron en un Peugeot 208 negro y un Peugeot 301 oscuro.

En las cámaras de seguridad habría quedado registrado cómo los ladrones no tuvieron necesidad de violentar la puerta del edificio porque tenían la llave. Luego, con dos inhibidores bloquearon los sistemas de seguridad del edificio. Con los dispositivos de alerta anulados, los sospechosos llegaron al único departamento del último piso, donde funciona un estudio contable.

Allí, los sospechosos se apoderaron de una caja fuerte que contenía una millonaria suma de dinero en efectivo y en cheques. Una vez que se apoderaron del botín huyeron en los mismos los vehículos con los que se trasladaron al edificio.