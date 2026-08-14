Qué se sabe del caso del femicidio en Villa Devoto: cartas, un altar, el llamado al 911 y las últimas noticias

Un hombre, identificado como Walter Verón, de 56 años, fue detenido por la Policía de la Ciudad el jueves por la mañana acusado de matar a su esposa de 40 años a puñaladas, identificada como Romina María de los Ángeles Calvo, en Villa Devoto.

Las autoridades recibieron el llamado de un joven de 21 años, identificado como el hijo de la pareja, donde alertaba que su padre había matado a su madre y que escapó del domicilio. Durante esa comunicación contó que estaba durmiendo cuando su hermana de ocho años lo despertó y le informó lo sucedido. Tras llegar al lugar, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la mujer.

Tras las últimas inspecciones de la casa donde ocurrió el crimen, hallaron en el living un altar con imágenes religiosas y oraciones invocando a Verónica Asad, más conocida como “Pitty la numeróloga”, para que ayude en los negocios.

Femicidio en Villa Devoto

Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.

En tanto, a 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield; se encuentra en grave estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

Femicidio en Villa Devoto. Un hombre mató a puñaladas a su mujer su casa en Pedro Morán al 5200 y Lope de Vega Pilar Camacho

El femicida dejó una carta

En medio de la investigación del caso, trascendió la carta que dejó el hombre de 40 años, junto al cuerpo de su pareja.

Según pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales, “Pitty, la numeróloga” fue nombrada por el sindicado homicida, Walter Verón, en la carta que escribió antes de concretar el plan femicida.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, escribió Verón en su carta, que fue secuestrada por el personal de la Policía de la Ciudad que llegó a la escena del crimen, un PH situado en Pedro Morán al 5200, y entregada al juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno, a cargo de la investigación.

Carta del femicida de Villa Devoto

En la carta de despedida, a la que tuvo acceso LA NACION, el femicida sostuvo: “Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de esta injusticia que estoy pasando. Trabajé tanto por ella y por mis hijos. No la aguanto más”.

En una parte del texto el homicida escribió, en referencia a la víctima: “Siempre me recagó con todo”.

“Me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”, sumó. Verón, según los voceros consultados, también hizo referencia a una serie de deudas “que ella generó y se están pagando un poco”. Y agregó: “Ahora quiere vivir la vida sin mí. Es una hija de puta”.

Por último, se despidió de sus hijos. “Los amo hasta siempre. Papá”, escribió.

Las declaraciones de “Pitty la numeróloga”

“Era una persona espectacular. No podíamos creer lo buena persona que era y el talento que tenía”, sostuvo “Pitty la numeróloga” sobre la víctima en una entrevista con el canal TN.

Asad contó que Calvo “era dueña de uno de los locales” de su marca Pitty Velas, donde se venden esencias y velas. La víctima estaba a cargo de una franquicia y quería abrir otro negocio más cerca de su casa, explicó la famosa numeróloga.

Pitty, la numeróloga, hablós ibre el crimen de Villa Devoto

Durante la madrugada del jueves, Pitty recibió una llamada del hijo de la víctima. “Mi mamá no va a poder ir a trabajar. Papá mató a mamá”, le dijo el joven.

“Me quería morir”, dijo Pitty en la citada entrevista respecto de cómo había recibido la noticia.

Dónde ocurrió el episodio

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el crimen ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Declaraciones de los testigos

“Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.

Hasta el momento no fueron reveladas las identidades. En el lugar se montó un importante operativo policial y se restringió la circulación mientras se realizan las pericias de rigor.