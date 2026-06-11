El martes próximo les tomarán declaración indagatoria a los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega

CÓRDOBA.- El fiscal Raúl Garzón tiene previsto citar el próximo martes a los tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega para tomarles declaración indagatoria. Se trata de Claudio Barrelier, acusado de ser el presunto autor material del crimen, y Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, ambos imputados por encubrimiento agravado.

Las indagatorias vienen postergándose por diferentes motivos; el principal acusado y la mujer sufrieron crisis psiquiátricas y, además, se ha incorporado nueva prueba.

Por supuesto, las indagatorias -si no surgen otros obstáculos- serán por separado, pero en la misma jornada. Garzón está concentrado por estas horas en determinar los roles de cada uno de los acusados. No duda de que Barrelier es el autor del femicidio, en tanto que la imputación sobre los otros dos detenidos podría cambiar en función de nuevos peritajes y de sus propias declaraciones.

Un punto crucial es que las imágenes que muestran a Barrelier ingresando al descampado de Ampliación Ferreyra el lunes 25 de mayo en el Ford Ka negro de Soledad Andreani no permiten saber si iba solo.

Todas las fuentes de la causa consultadas por LA NACION coinciden en que no se ve si hay otra persona en el auto. Los videos recogidos registran su entrada y salida del baldío, pero no en el momento en que el cuerpo desmembrado de Agostina fue enterrado en distintos lugares del descampado.

Andreani, que tenía una relación sentimental con Barrelier, aunque habían estado distanciados poco antes del crimen, declaró como testigo; contó que le había prestado el auto para que llevara “unas cosas” a un pariente y que se lo trajo unas dos horas después. También, antes de ser detenida, habló con distintos medios de prensa y refirió que en algún momento pensó que se “lo había robado”.

La casa que fue escenario del crimen Mario Sar

Admitió que estuvo presente cuando el padre de Agostina, Gabriel Vega, fue a hablar con Barrelier a la casa de ella en el barrio Yofre y subrayó que no le había generado dudas el relato del acusado. Sin embargo, Vega remarcó que cuando él le preguntaba a Barrelier, cuando lo “corría” un poco del relato, ella intervenía.

Respecto del video del lunes 25 de mayo cerca de las 13 -con posterioridad al entierro de los restos de Agostina-, en donde se ve a Andreani y Barrelier en la puerta de una ferretería del barrio Yofre, la abogada de la mujer afirmó que “estaba con albañiles” y que eso explica la compra de cemento, unas bolsas y un serrucho.

En el caso de Fassetta, su defensor, Eduardo Medina Allende, insiste con que hay imágenes que muestran que durante la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 (es decir, en coincidencia con el femicidio en la casa de Del Campillo 878), estuvo trabajando en un kiosco. Antes de eso había estado con Barrelier, Melisa Heredia, la mamá de Agostina y la adolescente. Según él mismo contó, a eso de las 5 acompañó a la familia de la adolescente a buscarla y, luego, a hacer la denuncia.

La abuela de la víctima sostuvo que la voz de un mensaje que recibió la madre de Agostina durante la búsqueda es “como la de” Fassetta. El abogado Medina Allende rechazó que su cliente esté involucrado en el crimen; afirmó que Barrelier le envió un audio el sábado a la noche pidiéndole que no volviera a la casa. “Porque tengo algo”, fue la presunta explicación del acusado del femicidio.

Posiciones opuestas

Los abogados de las querellas tienen miradas diferentes en cuanto a la motivación del femicidio. Los del padre apuntan a una cadena de responsabilidades más amplia y a la posible implicación de un “grupo criminal organizado”.

“Creemos que los allanamientos pueden arrojar novedades que van a estar en boca de todos”, dijo Fernanda Alaniz, representante de Gabriel Vega en la querella. Entiende que habría más personas involucradas. “Yo hablo de más víctimas; no es la primera vez que este hombre y este grupo de personas cometen un hecho atroz”, añadió. Los delitos podrían no solo ser femicidios.

En cambio, Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina, sostiene que “víctima y victimario se conocían” y que “Barrelier la llevó” a su casa “con excusas que habrá que determinar cuáles fueron”. Su hipótesis es que él abusó de la niña y que, para que no lo denunciara con Heredia -de quien había sido pareja- la mató.

Nayi no coincide con la abogada del padre de Agostina en cuanto a que detrás del crimen haya una banda criminal o el negocio de drogas; sí admite que puede haber otras personas que hayan escuchado algo o que hayan ayudado a encubrir el crimen.

El dilema de la hora de muerte

Garzón sostiene que Agostina fue asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 2 del domingo 24 de mayo. No es público por qué estableció con esa precisión la hora del crimen. A la adolescente se la vio ingresar en la casa de barrio Cofico con Barrelier después de las 22.30, pero nunca más se la vio salir. El acusado lo hizo, sí, varias veces después.

LA NACION consultó a forenses sobre qué base se puede establecer “con determinación” un horario de muerte. Coincidieron en que “es siempre una aproximación con un alto grado de error, ya que el organismo humano, tras el fallecimiento, no brinda ningún dato que sea un parámetro estricto y reproducible”.

Detallaron que se deben tomar varios elementos que puede tener el cadáver y que son muy variables de individuo a individuo para establecer la data de muerte, y que a eso hay que agregarle los datos relativos a las condiciones climáticas y los espacios exteriores donde pudo estar el cuerpo.

Los aportes desde las observaciones de las ciencias forenses (entomología, medicina, etcétera) pueden ser considerados siempre dentro de un análisis más amplio que involucre el contexto.