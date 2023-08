escuchar

Facundo Urdangaray, el padre de María Clara Urdangaray, la argentina de 27 años que murió en Kosovo tras caer del sexto piso de un edificio cuando estaba con su novio, dio nuevos detalles sobre el avance de la causa y además informó que su familia todavía lucha para poder repatriar el cuerpo de la joven.

El hombre explicó que los forenses encontraron lesiones que no son compatibles con una caída de altura, por lo que serían previas. Si bien aún faltan más pericias, esto complicaría a Endrit Nika, su novio suizo que se encuentra detenido en Kosovo de manera preventiva ya que el caso se investiga como posible femicidio.

“Han encontrado signos en el cuerpo de mi hija de que hubo un forcejeo previo. Moretones en los brazos. Cuando una persona cae de tanta altura tiene determinadas lesiones pero si yo te aprieto fuerte los brazos esas lesiones no son compatibles con la caída”, explicó Urdangaray a 221 Radio.

Por otra parte, el padre de la joven reforzó su pedido para que -después de las pericias pertinentes- puedan repatriar el cuerpo de Clara. Los padres de María Clara Urdangaray armaron una campaña para reunir los fondos necesarios, pero tuvieron que bloquear la cuenta bancaria.

“Me empezó a ingresar dinero que yo no podía justificar, que yo no estaba facturando y me entraba plata. Entonces tuve que bloquear la cuenta” , dijo al medio platense.

Urdangaray indicó además cuánto costaría la repatriación, según le informaron. “Capaz que alguien del Estado argentino se hace cargo de eso. Se habla de entre 4000 y 8000 euros. No sé tampoco cuál es la verdad, te dicen una cosa y te dicen otra, no sabes qué es verdad, qué es mentira y cuál va a ser la realidad”, dijo.

Qué ocurrió con María Clara Urdangaray

María Clara Urdangaray había viajado a Europa el año pasado para cumplir su sueño de conocer el mundo. Con una carrera de abogacía comenzada, y estudios avanzados en traductorado de inglés, primero se instaló en Barcelona. Allí trabajó de moza hasta que conoció a Endrit en la fiesta de unas amigas y la relación con él se convirtió en un noviazgo.

El joven suizo, arquitecto, la invitó a vivir en su país. La joven comenzó a viajar por diferentes lugares de Europa con él hasta que ambos viajaron a Kosovo para asistir a la boda de un primo de él.

El 1 de agosto a la madrugada, Urdangaray murió tras caer del sexto piso del hotel donde la pareja se alojaba, en la localidad de Kosovo Polje, distrito de Pristina.

Según informaron los medios locales, la pareja de María Clara habría empujado a la joven argentina desde el sexto piso de un hotel ubicado sobre la calle Nënë Terezë. Tras el arribo de la policía local y emergencias, la joven argentina fue trasladada al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo, donde perdió la vida.

En declaraciones al medio Kosovo Online, el abogado del presunto femicida, Bekim Kelani, alegó que su cliente estaba emocionalmente afectado por lo sucedido y que por el momento no haría declaración alguna tanto ante la prensa como ante la Justicia. “Por ahora, no se ha aportado ninguna prueba concreta que acredite la sospecha fundada o razonable de que mi representado haya cometido el delito que le imputa la Fiscalía General del Estado”, indicó.

Por último, sostuvo que el hombre de nacionalidad suiza dormía cuando la joven cayó por el balcón: “Él dormía y, de repente, escuchó un ruido. Cuando vio lo que había pasado, informó a la recepcionista del hotel y ellos llamaron a una ambulancia. La víctima acudió entonces al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo y allí falleció”.

LA NACION

Temas HomicidioFemicidio