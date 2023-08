Quién era María Clara Urdangaray, la joven argentina que murió en Kosovo y cuyo novio es investigado por femicidio

escuchar

María Clara Urdangaray, la joven argentina de 27 años que murió el martes en Kosovo tras caer de un balcón, hacía ocho meses había viajado a Europa para concretar su sueño de un futuro mejor. Ahora, luego de su muerte, su padre Facundo acusa al novio de haberla arrojado desde el sexto piso de un edificio.

“Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona. Parece que en la noche, después de una presunta discusión, él la arrojó del balcón. Ella murió en el hospital. Fue un femicidio. Su pareja, de 31 años, quedó detenida”, denunció.

Clara había decidido viajar a Barcelona el 1° de noviembre del año pasado. Ya en Europa, comenzó una relación con un hombre de nacionalidad suiza, que hoy se encuentra detenido por ser sospechoso de haber cometido el femicidio.

En medio de la conmoción por lo ocurrido, Facundo Urdangaray habló ayer con LA NACION y contó que en noviembre “la despedida fue terriblemente dolorosa”. También detalló: “No pensaba que se podía ir. Ella buscaba su sueño, como todos buscamos los nuestros. Buscaba un futuro mejor, un lugar donde no la maten, no la lastimen y pueda vivir feliz. Y se encontró con una pared, una pared muy alta”.

Clara era platense, junto a su familia vivía en City Bell y desde allí comenzó a juntar dinero para poder viajar a Europa. Había estudiado tres años de abogacía y tenía la carrera de traducción muy avanzada. Ya desde chica deseaba hacer un viaje de intercambio estudiantil, pero sus padres desestimaban esa posibilidad porque si le llegaba a pasar algo ellos no tendrían el dinero suficiente como para ir a “rescatarla”.

No obstante el año pasado se dieron las circunstancias para concretar el viaje que tanto anhelaba. “A los 26 años me dijo: ´Papá, yo me voy´”. Vendió un auto que le habían comprado, pagó un vuelo y se fue.

Ya en Barcelona, consiguió un trabajo de moza en un bar; tenía experiencia, había trabajado en Buenos Aires. Además hablaba de manera fluida inglés, lo que le facilitaba mucho el acceso al trabajo en una ciudad netamente turística.

Al hablar de ella, su padre aseguró que se hacía querer mucho, que era “linda, dócil y empática”. “Todo el mundo la quería pronto. Caía bien”, dijo.

En marzo, en una fiesta de una de sus amigas españolas, Clara conoció a un hombre suizo y al poco tiempo se fue a vivir a Suiza con él. Su nombre es Endrit, es arquitecto y tiene 31 años. Ayer, en medio de la investigación del caso, la policía kosovar anunció que quedó detenido. “Él tipo tenía estudios, era una persona instruida. En mi diccionario no existe que una persona mate a otra sin razón. Realmente no lo entiendo”, lamentó el padre.

La última vez que Facundo quiso contactarse con su hija fue el viernes pasado. Ella no respondió al teléfono, algo que no le llamó mucho la atención porque no atendía siempre las llamadas. Sin embargo, también destacó que hablaban seguido. El domingo, su madre había llegado a hablar con ella acerca del viaje a Kosovo.

Además, contó que ella lo llamaba en horas de la madrugada, por la diferencia horaria de cinco horas. “Me despertaba y nos reíamos porque yo le decía: ‘¿No te das cuenta de lo tarde que es acá?’”, indicó y sumó: “Desde que se fue yo ya no duermo”.

Cuando los padres se enteraron de la tragedia, a través de una amiga de Clara en Barcelona, recibieron la ayuda de la Cancillería argentina en Kosovo. “Necesito que se sepa lo que hicieron por nosotros. La directora de los argentinos en el extranjero es una mujer muy humana”, contó el padre y luego expresó que deseo de se extradite pronto el cuerpo de su hija: “Necesito que esté acá con nosotros”.

De acuerdo a la cuenta de Facebook de Clara, durante su viaje visitó la ciudad española de Madrid y posteó fotos en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego viajó a Grecia, donde hizo turismo por zonas como el Monumento de Agripa y el Partenón.

Por otra parte, desde sus redes sociales la joven destacaba la seguridad en la que se vivía en Europa. “Qué lindo es poder caminar de noche y sentirme tranquila, sin tener que estar pensando en que me puedan matar por un teléfono”, había publicado.

“Era un alma viajera, estaba feliz recorriendo Europa, no puedo creer que esté hablando de mi hija muerta allá con todo lo que hizo para poder llegar. De hecho, me decía: ´Papi, hacé el esfuerzo y venite aquí (por Barcelona y Suiza), allá está muy jodido con toda la inseguridad´. No puedo creerlo”, dijo al medio platense El Día.

La última publicación de Clara data del 30 de enero, en la que comparte un posteo de un tercero con la siguiente frase: “La lealtad es rara. Si lo encuentras, guárdala”.

Los mensajes de despedida

Pasados tres días de la muerte de Clara, su familia, amigos y conocidos continúan haciendo publicaciones en las redes sociales para recordarla y para pedir ayuda para que los restos de la joven sean enviados a la Argentina. La tía, Malena Urdangaray, escribió: “Necesitamos repatriar a Clarita, traerla a casa”.

Por su parte la agrupación Somos Impulso, en la que la mujer de 27 años había colaborado, posteó: “Recordando con cariño a nuestra querida amiga y compañera de militancia María Clara Urdangaray. Su presencia siempre llenaba de alegría y positividad cualquier espacio en el que estuviera. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una energía contagiosa que iluminaba a todos a su alrededor”.

“Su entusiasmo por la vida era inspirador, y su amor por la diversión y la alegría era evidente en todo lo que hacía. Hoy nos despedimos de una amiga excepcional, pero su espíritu y su recuerdo vivirán en cada risa compartida, en cada acto de generosidad y en cada momento de positividad que vivamos. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil. María Clara, gracias por habernos regalado tu luz y tu amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz, querida amiga”, cierra el posteo.

En tanto una amiga de la familia de Clara escribió: “Justicia por el Femicidio de María Clara Urdangaray. Y que sus restos sean trasladados a nuestro país, lo más rápido posible. La violencia está en todos lados, y la machista más”.

El hecho

El medio suizo Blick informó que la tragedia tuvo lugar en la madrugada martes en la localidad de Kosovo Polje, distrito de Pristina. La pareja de María Clara habría empujado a la joven argentina desde el sexto piso de un hotel ubicado sobre la calle Nënë Terezë. Tras el arribo de la policía local y emergencias, la joven argentina fue trasladada al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo, donde perdió la vida.

En declaraciones al medio Kosovo Online, el abogado del presunto femicida, Bekim Kelani, alegó que su cliente está emocionalmente afectado por lo sucedido y que por el momento no hará declaración alguna tanto ante la prensa como ante la Justicia. “Por ahora, no se ha aportado ninguna prueba concreta que acredite la sospecha fundada o razonable de que mi representado haya cometido el delito que le imputa la Fiscalía General del Estado”, sumó.

Por último, sostuvo que el hombre de nacionalidad suiza dormía cuando la joven cayó por el balcón: “Él dormía y, de repente, escuchó un ruido. Cuando vio lo que había pasado, informó a la recepcionista del hotel y ellos llamaron a una ambulancia. La víctima acudió entonces al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo y allí falleció”.

