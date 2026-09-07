El principal acusado del crimen de Agostina admitió que debía entregar a la chica “por una deuda por drogas”

CÓRDOBA.- Por primera vez, a tres meses del femicidio de Agostina Vega, declaró ante la Justicia Claudio Barrelier, imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, por el crimen. Admitió que llevó a la adolescente a su casa del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba y sostuvo que debía “entregarla” por una deuda por drogas.

Aunque las pruebas reunidas a una semana del crimen lo mostraban ingresando con Vega en su vivienda de la calle Juan del Campillo 878, en Cofico, el sábado 23 de mayo alrededor de las 23, Barrelier siempre había negado el hecho: sostenía que la chica había llegado hasta la esquina de la vivienda y que él la había acompañado para reunirse con un hombre que la esperaba “en un auto rojo”.

Este lunes, asistido por Carlos Argüello, su nuevo abogado, sí le reconoció al fiscal Raúl Garzón que la chica entró a la casa con él. Sostuvo que tenía una deuda por drogas y que debía “entregar” a la adolescente a quienes le proveían los estupefacientes. Según su relato, la chica salió viva de allí.

Barrelier, que fue trasladado a los tribunales de la ciudad de Córdoba desde la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, declaró por algo más de tres horas. También pidió un careo con los otros acusados.

Agostina Vega

Aunque LA NACION consultó a varias fuentes, ninguna dio detalles sobre qué otros elementos mencionó el acusado en su indagatoria.

Al terminar el trámite, Garzón habló con la prensa. “Podrá decir lo que quiera Barrelier, pero las pruebas lo incriminan y lo comprometen. No existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto”, subrayó.

Vega estaba en la casa de su madre jugando con su hermano de 7 años cuando dijo que irían a buscar unas empanadas al negocio de su abuelo, situado justo al lado. Volvió su hermano solo. Eran ya las 22.30 del sábado 23 de mayo. Su madre, Melisa Heredia, la llamó por teléfono, pero la chica no respondió.

El remisero que la llevó a Cofico —y gracias a cuyo testimonio avanzó la causa— afirmó que la adolescente le contó que se iba a reunir “con el novio” de su mamá “para hacerle una sorpresa”. Nunca más se supo de ella.

Una semana después se encontró el cuerpo desmembrado de Agostina en un baldío de Ampliación Ferreyra, a 16 kilómetros de la casa de Barrelier. A él se lo vio ingresando con un auto a ese descampado.

Durante esos días trascendieron unos audios adjudicados a Heredia; en uno de ellos decía: “Tendría que haber sido su hija, no la mía”. Ya en ese momento se sospechaba que se dirigía a Barrelier, pues la mujer sabía que Agostina había estado con él.

Además de Barrelier, están detenidos Osvaldo Fassetta (que vivía “de prestado” en una habitación de la casa de Cofico), Soledad Andreani (dueña del Ford Ka con el que Barrelier fue hasta el descampado), Marianela Palmero (pareja de Barrelier y madre de su hija) y Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, inquilinos del piso de arriba de la casa.