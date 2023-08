escuchar

El crimen de Morena Domínguez conmocionó a toda la sociedad. Luego del fallecimiento de la nena de 11 años tras sufrir el asalto de dos motochorros en Lanús, comenzaron las repercusiones por el caso. En las últimas horas, Bruno, hermano mayor de la víctima, habló sobre lo que ocurrió y dejó ver su dolor por la pérdida de su familiar.

Mientras el país está de luto por lo ocurrido y ya comenzó la despedida a la víctima del hecho de inseguridad, Bruno, hermano mayor de Morena, manifestó su dolor por lo que sucedió. Primero, en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece), contó sus sensaciones.

“Era una chica muy buena, un pan de Dios. La verdad estoy muy mal, perdí a mi hermana. Todavía no comí ni dormí pensando que no voy a tener más a mi hermana. Estoy muy mal”, expresó el joven entre lágrimas y visiblemente afectado por la pérdida de Morena.

La profunda tristeza de Bruno, el hermano mayor de Morena

Luego, se vivió un momento desgarrador en la entrevista cuando le preguntaron al joven qué extrañaría de su hermana. “La verdad, voy a extrañar todo. Ella era mi vida”, respondió antes de quebrar en llanto y concluir el móvil desde Lanús.

Más tarde, el joven también conversó con Desayuno Americano (América TV), el ciclo que conduce Pamela David, y fue consultado por el vínculo con su hermana y sobre la situación de inseguridad que se vive en la zona. “Estoy pasando un momento muy difícil. Perdí a mi hermana y estoy muy mal”, empezó contando el adolescente de 15 años.

A continuación, el entrevistado reveló que habló por última vez con su hermana hace dos días y que se acercó a llevarle ropa que la nena le había pedido: “No pensé que iba a ser la última vez que la vea”.

Por otro lado, relató cómo fue el momento en el que se enteró de lo que ocurrió: “Fue todo muy rápido. Estábamos todos durmiendo. La noticia llegó así de repente y te quedás en shock cuando te enterás. Me quedé en shock, se me paralizó el cuerpo cuando me dijeron que mi hermana falleció”. En esa misma línea, indicó que siente “bronca y dolor” y mucho enojo contra los asesinos de su hermana.

El desgarrador testimonio del hermano de Morena: "No se puede caminar tranquilo porque te matan"

En otro fragmento del diálogo, Bruno se refirió a la realidad en la zona donde ocurrió el hecho. “Hay chicos que se drogan y se arruinan la vida. Chicos como yo y más chicos también”, detalló sobre la gravedad de la realidad social que se vive. En su relato, Bruno contó que le ofrecieron droga en alguna ocasión, pero que siempre se negó a consumir.

Segundos después, se refirió concretamente a la problemática de la delincuencia: “Hay mucha inseguridad en la Argentina. No se puede caminar tranquilo porque te matan. Lamentablemente, mi hermana ya no está”. En ese sentido, lanzó un pedido a la dirigencia política. “Que haya más seguridad. No puede ser que en un colegio a las 7 de la mañana que andan criaturas no haya un móvil o un policía que esté ahí vigilando la zona”, dijo el hermano de Morena Domínguez antes de dar por concluido el diálogo televisivo.