Luciano Naso sabe combinar su profesión como profesor de Geografía con su faceta de creador de contenidos en las redes sociales, donde muestra el detrás de escena de sus clases. Usualmente, su herramienta es el humor con el que logra empatizar con los alumnos y colegas. Pero recientemente se vio atravesado por el crimen de Morena Domínguez, la niña que fue asesinada el miércoles por la mañana al ser interceptada por motochorros cuando iba camino al colegio Almafuerte N°60 de Lanús, donde el joven es docente y no dudó en hacer un fuerte descargo, en el que reveló una charla que tuvo con la víctima.

“Yo soy docente de nivel secundario, más allá que Morena iba a nivel primario, quiero compartirles algo que me pasó ni bien me enteré lo que sucedió. Cuando me cuentan que fue víctima de un asalto por el que termina con la vida de una nena de la escuela, entre en shock”, confió Luciano en un video que filmó con el objetivo pedir justicia por la niña asesinada.

Un profesor de la escuela de Morena hizo un fuerte descargo

Acto seguido, el joven profesor con indignación recordó la anécdota que vivió con la niña, quien no era su alumna debido a que asistía al nivel primario y él es docente del secundario, pero tuvieron un intercambio verbal en el establecimiento, debido a que Luciano era reconocido por su rol de influencer.

“Con Morena yo había empezado a hablar. Me decía que le gustaban mis videos y que le faltaba poco para entrar a la secundaria e hicimos el chiste ‘Te falta 80 años para entrar a secundaria’. Morena no va a ser mi alumna en sexto año de nivel secundario. ¿Por qué? Porque dos malandros le arrebataron la vida, le quitaron la posibilidad de vivir. No va a poder disfrutar de mis clases. No va a poder disfrutarme como profe, no va a poder reírse porque lo que veía en TikTok le gustaba”, expresó totalmente conmocionado en el video que compartió en sus perfiles en redes sociales.

Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros en Lanús

Con indignación, Luciano denunció que la comunidad docente como las familias del barrio están cansados de atravesar este tipo de situaciones de inseguridad y siente que son “títeres” de los discursos políticos relacionados con la temática, que quedan solo en eso, en palabras, sin acciones concretas. “Lo digo como vecino de Lanús de Villa Diamante, como profesor de la escuela. Cortémosla con este circo mediático y espero que se pongan la camiseta por la justicia como debe ser”, finalizó.

También, en palabras, supo hacer un fuerte descargo en el que nuevamente habló de los políticos, que en medio de la campaña próxima a las elecciones PASO, hacen distintas propuestas que hoy no se cumplen -cuando algunos de ellos están en funciones actualmente-, y los argentinos continúan viviendo con temor. “A mí, en este momento, no me importan los políticos, no me importa la campaña, me importa la justicia. Acá no hay PRO, acá no hay Milei, acá no hay nada. Acá, en toda la provincia y en el país debemos garantizar a los chicos a poder estudiar, a crecer, divertirse y vivir sin miedo. Como docente de la escuela abrazo a toda mi comunidad y a las familias”, sentenció.

Morena Domínguez fue despedida en las redes sociales (Foto Instagram @lucianonaso)

“Que en paz descanses, Morena. Gracias por decirme que te gustaban mis videos, que querías que sea tu profe y que te divertían mis clases. Nos vemos pronto, princesa”, cerró el docente. Ambas publicaciones tuvieron una gran repercusión y se convirtieron en el espacio para que cientos de usuarios pidieran respuestas para dejar de vivir con miedo y sufrir pérdidas todos los días en manos de la inseguridad, reclamo que se viene realizando desde hace un largo tiempo, y aún no hay respuestas.

En las últimas horas, se dio a conocer el resultado de la autopsia y se determinó que Morena falleció en el Hospital Evita “por un fuerte golpe abdominal que le produjo una hemorragia”, producto de la violencia que ejercieron los delincuentes al momento de quitarle el celular. Actualmente, los hermanos Miguel Ángel “Miguelito” y Darío Humberto “Lolo” Madariaga se encuentra detenidos, señalados como presuntos autores del crimen.