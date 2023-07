El tío del jugador que fue encontrado muerto tras atacar al árbitro en Sarandí reveló: “Estaba muy depresivo”

escuchar

Una tragedia ocurrida en las últimas horas generó gran conmoción en el mundo del fútbol. El sábado por la tarde, un árbitro de un torneo de fútbol amateur del complejo deportivo Estación 98, de Sarandí, Avellaneda, fue atacado por un jugador. En las últimas horas, se conoció la noticia de que el joven que lo agredió, llamado Alexander Williams Tapón, de 24 años, apareció muerto de un balazo en la cabeza a un costado de las vías del ferrocarril Roca. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense le informaron a LA NACION que, según los investigadores, habría sido un suicidio. En diálogo con A la Barbarossa (Telefe) Claudio, el tío del chico, dio detalles sobre cómo estaba su sobrino.

En vivo desde Gerli, el tío del jugador dialogó con el programa de Georgina Barbarossa y relató los últimos días de su sobrino: “Estaba muy depresivo. Era un gran jugador, ayudaba a otra gente. Le gustaba mucho el fútbol, laburaba, ayudaba a sus hijos, a todos, porque era una buena persona. Nosotros no sabemos por qué tomo esa decisión”.

Habló el tío del jugador que fue encontrado muerto

En esa misma línea, agregó: “Él me decía ‘tío, yo ya estoy cansado, no sé qué hacer de mi vida. Te quiero mucho’”. Fue allí cuando el hombre hizo mención a un dinero y por insistencia de los panelistas aclaró a que se refería. “El árbitro le pedía 300.000 pesos para no mandarlo preso. Él se tomó la vida por su vida”, aseguró.

Según contó, esa información se la compartió el cuñado de Alexander. “Entonces por eso, tomó la decisión él. Estaba sufrido, venía sufriendo de muchas cosas”, expresó Claudio.

Alexander Williams Tapón, el joven que agredió al árbitro Telefé

Los panelistas del programa le consultaron al hombre si su sobrino tenía un cuadro de depresión. Él aseguró que sí y expuso: “No era agresivo con nadie, era una buena persona. Tenía problemas anteriores, pero no era agresivo”. Fue entonces cuando enumeró los dramas que golpearon a su familia en el último tiempo. Relató que seis mesas atrás murió su hermana, es decir, la madre de Alexander. “Hace un año mataron a dos sobrinos míos”, sostuvo. En esa misma línea, acotó: “Mi hermana mayor, que hace cinco años murió, se quemó. Por eso se juntó todo”.

Claudio, el tío del jugador que fue encontrado muerto cerca de las vías del ferrocarril Roca

Antes de finalizar la entrevista, el hombre pidió decirle unas palabras a su hermano Luis, que está en Santa Fe y a través de la televisión intenta comunicarse con él para darle la triste noticia de lo que ocurrió. “Hermano mío, acá estoy. Está muerto tu sobrino, se ha matado. Estamos todos mal, si podés venir, vení, si no no hay problema, voy a estar yo siempre. Sé que está lejos, pero quiero que me vean todos allá. Te quiero mucho hermano, pero estamos todos para atrás acá”.

Las últimas palabras del jugador que atacó al árbitro en Sarandí antes de ser encontrado muerto: “Le pedí disculpas”

Antes de su muerte, Alexander Williams Tapón habló con Telefe habló del partido donde se produjo el violento altercado entre él y el árbitro, que más tarde se viralizó.”Iban dos minutos del partido y le habían pegado a un compañero mío, y el árbitro no cobraba. Yo le decía ‘juez cobrala, si la viste, estás a dos metros’, y me decía que no la veía”, relató. A su vez, contó que su equipo siguió jugando, pero que apenas hacía “una mal” ya les “sacaba amarilla”.

En este sentido, explicó por qué atacó al árbitro, a quien empujó y lanzó una patada en la altura de la nuca: “Después quiso sacar la roja y ahí, que ya venía enojado, fue que le pegó sin darme cuenta”. Asimismo, expresó: “Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo que hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”. Por último, dijo que se disculpó con el árbitro, Ariel Paniagua, tras salir del hospital, donde quedó internado por la patada que lo dejó inconsciente: “Le pedí disculpas. Hoy [lunes] estuvimos hablando con el réferi”. Horas más tarde, apareció sin vida.

