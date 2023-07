Las últimas palabras del jugador que atacó al árbitro en Sarandí antes de ser encontrado muerto: “Le pedí disculpas”

escuchar

En las últimas horas se supo que Alexander Williams Tapón o “Dimitri”, como era conocido, fue hallado muerto con un tiro en la cabeza a un lado de las vías del Ferrocarril Roca en la localidad bonaerense de Sarandí. Sin embargo, antes de su muerte, el joven de 24 años brindó detalles de lo ocurrido en el partido que se llevó a cabo el sábado en el marco de un torneo de fútbol amateur y reconoció que le pidió disculpas a Ariel Paniagua tras salir del hospital donde quedó internado por la patada que lo dejó inconsciente.

“Iban dos minutos del partido y le habían pegado a un compañero mío, y el árbitro no cobraba”, había relatado Tapón sobre lo ocurrido el fin de semana en el complejo deportivo Estación 98. “Yo le decía ‘juez cobrala, si la viste, estás a dos metros’, y me decía que no la veía”, dijo.

Tras ello, comentó que la actitud de su equipo, La Cortada, era seguir con el juego pese a los reclamos. “Seguimos jugando y seguimos jugando, pero no veía nada de ellos, y a nosotros a penas hacíamos una mal ya nos sacaba amarilla”, añadió en diálogo con Telefe.

Brutal agresión a un árbitro en un torneo de fútbol; quedó inconsciente en el piso

Asimismo, contó por qué decidió reaccionar con una trompada, un empujón que derribó al árbitro y una patada en la cabeza por atrás en la nuca cuando estaba indefenso en el piso. “Después quiso sacar la roja y ahí, que ya venía enojado, fue que le pegó sin darme cuenta”, explicó y siguió: “Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo qué hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto”.

Sin embargo, dijo que reconoció su error en el momento y que acudió hasta Paniagua para pedirle perdón. “ Le pedí disculpas. Hoy [lunes] estuvimos hablando con el réferi ”, enfatizó al final de la entrevista horas antes de ser encontrado muerto, en lo que la Justicia investiga que podría tratarse de un suicidio.

En diálogo con el mismo medio, Ariel recriminó que no sintió que las disculpas de Alexander hubieran sido genuinas y en cambio dijo que el joven justificó su accionar por “la calentura” del momento. “Hablé poco con él. Me dijo que lo hizo de calentura. Eso no justifica nada y no sentí que las disculpas fueran del corazón”.

La Justicia investiga su posible suicidio

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. Willians Alexander Tapón fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza a un costado de las vías del ferrocarril Roca. Según los investigadores, se habría tratado de un suicidio.

La investigación del ataque en la cancha de fútbol ubicada en Sarandí, Avellaneda, había quedado a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda, que instruyó actuaciones por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Ariel Paniagua, junto a Willians Tapón (a su derecha) en la previa del encuentro en Sarandí

En la noche del lunes, tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la policía bonaerense halló el cuerpo de Tapón. El cadáver fue encontrado a un costado de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de General Paz. Por jurisdicción tomó intervención personal de la comisaría 6a. de Avellaneda, que notificó de lo sucedido a la UFI N°1.

“En un primer momento, por la oscuridad no fue encontrada el arma de fuego utilizada. Se le notificó a las autoridades de la UFI N°4 de Avellaneda que Tapón había sido encontrado sin vida. Todo indica que se trató de un suicidio”, explicaron fuentes policiales.

LA NACION

Temas Sarandi