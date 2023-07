Habló el árbitro que recibió una patada en la cabeza en Sarandí y contó cómo vivió el ataque: “Me podría haber matado”

escuchar

El arbitró que fue agredido en un torneo de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Sarandí criticó la violencia con la que se viven esos torneos y apuntó contra el agresor ya que consideró que lo “podría haber matado”. Ariel Paniagua fue hospitalizado luego de de recibir una patada en la cabeza de parte del jugador Alexander Willians Tapón, de 24 años. “No me esperaba esto, jamás pensé que me iba a pasar”, dijo y narró cómo vivió el momento y qué se le pasó por la cabeza tras ver el video viral.

“Me siento dolorido, fue una patada muy brutal. No esperaba la reacción de este muchacho”, indicó sobre la tarjeta roja que le sacó en medio del partido disputado en el complejo deportivo Estación 98. “Cuando le saco la tarjeta roja al 7 este me tira un cabezazo, me voy unos pasos atrás. Y no le saco la vista al 7 porque pensé que venía de él la reacción, pero ahí lo veo al 10 que me empieza a tirar los puños y que me venía a patear y después no me acuerdo mas nada”, dijo en diálogo con Telefé.

Tras ello, indicó que recobró el conocimiento en la ambulancia rumbo al hospital municipal donde quedó internado y sostuvo que no se trata de un hecho aislado. “Esto quiero que sirva más que nada para que no vuelva a pasar para que tomen conciencia los jugadores y quienes organizan estos torneos amateurs”.

Ariel Paniagua, junto a Willians Tapón (a su derecha) en la previa del encuentro en Sarandí

En la misma línea, destacó que se trata de un trabajo que realiza de manera cotidiana y que la profesión del árbitro no debería estar expuesta a este tipo de agresiones. “Me dedico a dirigir estos campeonatos. Esto es un trabajo para mi, para salir adelante por la situación hoy en día”.

“Nosotros los árbitros recibimos todo tipo de agresiones, malas palabras y golpes, pero es la primera vez que me pasa algo así”, consideró y agregó: “No es algo que uno debería estar aguantando. Hoy gracias a Dios estoy con mi hijo y mi familia. Tengo un dios aparte, me sigue doliendo la cabeza y el cuerpo, y da impotencia”.

Más tarde, se refirió al clip que se viralizó en las redes sociales y narró lo que sintió al ver las imágenes: “No tomé dimensión de lo que pasaba hasta que miré el video. Los he visto a camaradas míos aguantando muchas cosas. Muchas veces nos tenemos que encerrar en el baño por las agresiones de los jugadores”.

Qué pasó en el torneo de Sarandí

La agresión ocurrió el sábado pasado cuando un jugador insatisfecho con una decisión del árbitro, le pegó una trompada y luego una patada en la cabeza al juez del encuentro, que quedó tendido en el suelo inconsciente.

En el video capturado por los testigos, el árbitro le mostró la tarjeta roja a uno de los jugadores del equipo llamado La Cortada, que reaccionó empujándolo. En este contexto, un compañero del jugador expulsado, que vestía la camiseta número 10, arremetió contra el referí y le propinó una trompada en la cara. Además, una vez que el juez del partido se desplomó en el piso, el sujeto le asestó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Un arbitro sufrió una brutal agresión en el partido de fútbol amateur, que se jugó el sábado pasado en el complejo deportivo Estación 98

El episodio, que duró unos pocos segundos, fue grabado por un asistente al partido, que capturó con su teléfono celular el momento exacto en el que los dos jugadores agredieron brutalmente al árbitro.

El Fiscal General de Avellaneda, Guillermo Castro, informó a LA NACION que la Policía de la provincia de Buenos Aires se presentó en el lugar donde ocurrió el hecho y comenzó a actuar de oficio dado que no se realizó la denuncia ni se presentó la victima.

Los responsables de las canchas de fútbol Estación 98, que se encuentra en Bartolomé Mitre 3951, en Sarandí, manifestaron que ellos alquilan el predio a los organizadores del campeonato Tornes Ibiza, y que no tienen ninguna responsabilidad en el hecho, pero aclararon que la víctima fue trasladada rápidamente a un centro de salud y que ya fue dada de alta.

LA NACION

Temas Sarandi