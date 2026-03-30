LA NACION

El valor de aprender de lo sucedido y la escuela como instancia para enseñar a controlar la violencia

Las instituciones educativas son el último recurso para frenar trayectorias problemáticas en un contexto de familias desbordadas e incontinentes

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PARA LA NACIONAndrés Mega
La escuela donde un alumno ingresó armado a un colegio y disparó a sus compañeros en San Cristobal, Santa Fe
La escuela donde un alumno ingresó armado a un colegio y disparó a sus compañeros en San Cristobal, Santa Fe

La desgracia ocurrida en San Cristóbal no es un hecho aislado, sino una continuidad que arranca desde el 2004 con la tragedia de Carmen de Patagones. Erróneamente se atribuyó a Albert Einstein la frase sobre los mismos métodos y pretender distintos resultados, pero aun así tiene rigurosa validez.

¿Puede prevenirse esto? El último recurso disponible, a mi entender, es la misma escuela, que tendría que introducir desde muy temprano dos cruciales asignaturas: manejo de la violencia y educación vial, ambas productoras de innumerables muertes y secuelas psicofísicas en la población.

Se podrá decir frente a esto: ¿todavía recargamos más a la escuela? Y la respuesta es sí, porque las familias están desbordadas e incontinentes en alarmante proporción.

El menor actor desgraciado de estos hechos no surge ex nihilo: es producto de una suma logarítmica de factores que pudieron preverse con herramientas educativas acordes.

Por otra parte, hay dos factores importantísimos: prevención, solo posible con instituciones de tratamiento accesibles que la maldita ley de salud mental vigente ha destruido en todo el país, y la reinstalación de gabinetes psicopedagógicos en todas las escuelas, y postvención: un trabajo de contención y tratamiento de todos los afectados en la escuela santafesina a los fines de evitar y prevenir nuevas desgracias. Alguien dijo: “Quienes no recuerdan su historia están condenados a repetirla”. Por ahora, tristemente, venimos repitiendo.

  • El Dr. Andrés Mega es profesor universitario, psiquiatra y forense
Por Andrés Mega
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