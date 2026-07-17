San Isidro: condenaron al gimnasta Federico Molinari por acosar a una menor en internet

El gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado hoy a la pena de un año y ocho meses de prisión al ser encontrado culpable de grooming, delito de acosar a niños, niñas y adolescentes por medio de Internet para obtener algún tipo de gratificación sexual o imágenes sexuales.

La sentencia fue dictada por la jueza correccional de San Isidro Mariela Quintana, informaron a LA NACION fuentes judiciales. Además de la pena de prisión en suspenso, se le fijaron una serie de pautas de conductas y obligaciones que Molinari debe cumplir, como someterse a un tratamiento psicológico y la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia.

En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Gabriela Conde, quien en su alegato había pedido una pena de un año y medio de cárcel.

“Estamos muy contentas con la sentencia. Si bien se podría decir que la pena impuesta es simbólica, el fallo reconoce los hechos. La verdad salió la luz. La víctima siempre fue clara en su relato. Molinari la quiso manipular y seducir. Utilizó el ámbito virtual para seducirla”, dijo a LA NACION la abogada María Emilia García Márquez, representante y apoderada de la denunciante y de la víctima.

La letrada había pedido una pena de dos años y medio de cárcel. Recordó que los mensajes de Molinari habían comenzado en febrero de 2021 y continuaron hasta febrero del año siguiente.

La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, había comenzado en mayo de 2023, con la denuncia de la madre de la víctima, una adolescente que era alumna en una escuela de gimnasia dirigida por el atleta olímpico.

Molinari, de 42 años, fue el primer argentino en llegar a una final de gimnasia en Juegos Olímpicos. En Londres 2012 obtuvo un diploma, al salir octavo. Su especialidad eran las anillas.

El 18 de mayo de 2023, cuando la denuncia tomó estado público, Molinari difundió un comunicado dirigido a familiares, amigos, conocidos, alumnos y padres.

Federico Molinari en otros tiempos COA

“Es importante aclarar que [la denuncia por grooming] no implica ningún tipo de abuso ni contacto físico con la menor, sino que hace referencia a aparentes mensajes míos inapropiados. De todas formas, niego enfáticamente haber remitido mensaje alguno con contenido o sentido sexual. Siempre tuve un cordial vínculo con la alumna y los contactos que he mantenido con ella han estado destinados a acompañar la y levantarle el ánimo en momentos difíciles que ha tenido. Lamentablemente, la realidad ha sido tergiversada. La Justicia, en la que confío plenamente, está analizando los mensajes y no dudo que se concluirá que no he cometido delito alguno", había sostenido el gimnasta.

Y agregó: “Teniendo en cuenta que la causa ha tomado estado público y que la denunciante ha efectuado declaraciones en algunos medios de prensa, me veo en la obligación de decir que el relato de la señora está repleto de inexactitudes y confusiones y que difiere en gran parte de una denuncia administrativa que ella había efectuado anteriormente ante la Federación Bonaerense de Gimnasia -de la cual decidí dar un paso al costado provisoriamente, hasta que esto se resuelva-; creo muy relevante decir que, hace más de un año, cuando la madre conoció los mensajes cuestionados, la menor continuó entrenando en nuestra institución por mucho tiempo y ambas siguieron manteniendo una cordial relación conmigo, de lo cual tengo sobradas pruebas. Por eso tuve una enorme sorpresa cuando apareció esta denuncia penal".