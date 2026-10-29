Eludió un control policial en La Horqueta y tras una persecución fue detenido detrás del Dot Baires Shopping

Todo comenzó en el barrio de La Horqueta, en San Isidro, cuando el conductor de un Fiat Siena eludió un control vehicular a cargo de personal de la Patrulla Municipal. Tras una persecución, parte de la cual se desarrolló sobre la autopista Panamericana, el sospechoso fue detenido en el barrio porteño de Saavedra, detrás del Dot Baires Shopping.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro. El sospechoso detenido tenía la licencia de conducir vencida y no tenía el seguro obligatorio del vehículo.

Persecución desde San Isidro hasta Saavedra

“Un control de seguridad en La Horqueta derivó en una persecución que terminó en el barrio de Saavedra. El conductor de un Fiat Siena desobedeció la orden de detenerse, escapó a toda velocidad por la calle Uruguay y tomó la autopista Panamericana rumbo a la ciudad de Buenos Aires. El episodio comenzó en la intersección de Camino Morón y Carlos Tejedor, donde oficiales de la Patrulla Municipal de San Isidro realizaban un control vehicular. Cuando intentaron detener la marcha del automóvil, el conductor aceleró y emprendió la fuga”, se informó en un comunicado de prensa.

La persecución continuó por la avenida Uruguay y la autopista Panamericana hasta llegar al barrio Mitre, en Saavedra.

“El sospechoso abandonó el Fiat Siena e intentó escapar a pie por los pasillos de la zona. Pero tras un operativo cerrojo desplegado por los oficiales de San Isidro, en coordinación con personal de la Policía de la Ciudad, se logró localizarlo y aprehenderlo. Durante el procedimiento se constató que el conductor circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio vigente”, se agregó en el citado comunicado.

Tras un persecución que comenzó en San Isidro fue detenido en Saavedra Municipalidad de San Isidro

El caso quedó a cargo de la fiscal Natalia Castronuovo, quien dispuso la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la comisaría 9ª de San Isidro. El automóvil, en tanto, fue removido por una grúa municipal, luego de que el conductor manifestara haber perdido las llaves durante la fuga.

“Los operativos de control vehicular y de identificación de personas se realizan diariamente en distintos puntos del partido, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad de los municipios vecinos. Buscan identificar a personas con pedidos de captura y detectar vehículos y motocicletas con requerimientos judiciales. En el último mes se realizaron 3100 operativos, durante los cuales fueron identificados 1019 ciudadanos, con un resultado de 194 detenidos, y se controlaron 518 vehículos y motos”, afirmaron desde la Municipalidad de San Isidro.