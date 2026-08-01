En menos de una semana fueron descubiertos tres camiones cisternas que trasladaban más de 800 kilos de cocaína

Gendarmes seguían en forma encubierta los movimientos de un camión cisterna desde su salida de un galpón en la zona oeste de la capital salteña. Tenían en claro que ese vehículo trasladaba un cargamento de drogas que se dirigía a la ciudad de Buenos Aires. La pesquisa había detectado que al menos un embarque había tenido poco antes similares características e igual destino. Finalmente, el transporte fue interceptado casi dos días después en Santiago del Estero para iniciar allanamientos en varios distritos en busca de capturar no solo al conductor, sino a eslabones más fuerte en esa cadena de logística narco. En la inspección se encontraron 446 kilos de cocaína. Y no fue ese el único golpe en menos de una semana. Antes, en la localidad santafesina de Rafaela, se había secuestrado 388 kilos de esa sustancia al frenar la marcha de dos cisternas.

La sucesión de eventos rodeados de similares circunstancias perfilan una nueva variante de traslado terrestre de cocaína. En el decomiso realizado en la localidad santiagueña de Tintina, quedó expuesto un ingenioso sistema de escondite hermético, cuya finalidad apuesta a confundir el olfato de los perros adiestrados para encontrar drogas. Los investigadores comentaron que ese mecanismo surgió en Colombia y fue imitado luego en toda la región. En este caso, el can dio, de todas maneras, señales que habilitaron el corte de la carrocería.

“Según sostuvieron los representantes del MPF, el 27 de julio pasado, el camión salió de un galpón ubicado en la zona oeste de Salta, a la vera de la autopista de Circunvalación Oeste, próximo al acceso que conduce a Rosario de Lerma. En la audiencia, indicaron que dicha instalación ya estaba bajo vigilancia a partir de los datos que surgieron de la investigación, donde interviene la Procunar, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias. Durante las tareas de campo, de ese día, se pudo advertir la llegada al galpón de una camioneta Toyota Hilux, conducida por el principal imputado y jefe de la organización. Media hora después de su arribo, se abrieron las puertas del depósito y salió el camión, el cual tomó la ruta provincial 58, para luego cruzar hacia el peaje y retomar el trayecto hasta llegar a Las Lajitas, donde ingresó a una estación de servicio”, reseñó el sitio de noticias oficiales del Ministerio Público Fiscal al informar sobre el operativo.

Se agregó que “El vehículo era conducido por uno de los imputados, quien luego salió por la ruta 5 en dirección a Pichanal, ya durante la noche. Para evitar ser detectados, los gendarmes tomaron distancia, circunstancias en la que lo perdieron de vista. No obstante, lo localizaron antes de que llegue a la localidad de Monte Quemado, ya en Santiago del Estero”.

En esa localidad se dejó seguir al vehículo luego de una primera inspección y, finalmente, el cisterna fue interceptado en Tintina y llevado a la base operativa que tiene la Dirección General de Aduanas en la ciudad de La Banda, donde no solo se completó un rastreó con el escáner, sino al cortarse parte de la carrocería quedó a la vista el cargamento ilegal.

En forma paralela se realizó un allanamiento en la casa del hombre que había sido observado en la zona de acopio de la droga. Al irrumpir los gendarmes en la casa situada en la ciudad salteña de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, la esposa del sospechoso intentó desprenderse de material incriminatorio. Arrojó sobre la medianera del vecino un paquete con US$65.000 y celulares. Todo fue recuperado por los investigadores.

“A pedido de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, el juez federal de garantías N°1, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación y dictó la prisión preventiva por seis meses para dos hombres acusados de transportar 446 kilos de cocaína en un camión cisterna", se informó en el sitio web del Ministerio Público Fiscal.

Menos de una semana antes, personal de la Gendarmería había realizado otro procedimiento antidrogas en el que cisternas fueron utilizados para el traslado de cargamentos ilegales.

Un operativo de control vial en las cercanías de la ciudad santafesina de Rafaela derivó en el decomiso de 388 kilos de cocaína. Ese cargamento ilegal fue encontrado en dos camiones cisternas que habían partido desde Bolivia y pretendían llegar a Campana.

camiones cisterna con cocaína en Santa Fe

Personal de la Gendarmería estableció un retén en el kilómetro 210 de la ruta nacional 34, donde se frenó la marcha de un camión de transporte de combustible con matrícula boliviana. Frente a antecedentes -uno bastante reciente- de que esa clase de vehículos habían sido utilizados para ocultar el traslado de drogas, los uniformados decidieron realizar una inspección ocular del vehículo, más allá de verificar la documentación sobre el origen y destino del viaje.

No tuvieron que buscar mucho para detectar la primera anormalidad. En la cabina del camión se encontraron cinco mochilas, que contenían paquetes con cocaína. Fue ese el primer decomiso.

Diez kilómetros por detrás circulaba otro cisterna de similares características y también con patente boliviana. La verificación de ese vehículo permitió detectar otras mochilas con cocaína. El pesaje preliminar de la droga estableció un decomiso total de 388 kilos de cocaína.

“GNA interceptó, en Santa Fe, dos camiones cisterna con patente boliviana. La droga iba derechito a las calles de Buenos Aires. No llegó. Guerra sin cuartel al narcotráfico, 388 kilos de cocaína, $9000 millones menos para los narcos”, señaló en esa oportunidad la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ardid de utilizar vehículos de transporte de combustible como plataformas para el traslado de drogas había sido descubierto también en mayo pasado. Aunque en ese caso el hallazgo ocurrió más cerca de la frontera.

En esa oportunidad, casi 113 kilos de cocaína estaban ocultos dentro de un camión cisterna durante un operativo realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, en el norte de Salta. El conductor del transporte, de nacionalidad boliviana, quedó detenido por orden de la Justicia Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección “Control de Ruta 34” del Escuadrón 54 Aguaray, que realizaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1466 cuando detuvieron la marcha de un transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.

La maniobra que sospechan los investigadores apunta a un cruce aéreo de la frontera para arrojar paquetes con drogas a baja altura en zonas agropecuarias en el sur salteño, donde la sustancia queda en acopio hasta ser cargada en cisternas que buscan llegar al área metropolitana de Buenos Aires. Cada aeronave narco puede transportar alrededor de 450 kilos por vuelo, por lo que los operativos que interceptaron a los tres camiones de combustible capturaron el cargamento de unos dos cruces aéreos de la frontera norte.

En estos casos no habrían aparecido los panes de cocaína marcados con un delfín, tal como en la mayoría de los operativos en los que se secuestra una cantidad importante de drogas, sino que otros serían los símbolos que marcaron esos embarques. En los paquetes decomisados en Rafaela el logo era un caballo rampante. La ausencia del sello de la banda de Delfín Castedo -en referencia al grupo de logística narco que comanda el llamado Patrón del Norte, preso en el penal de Ezeiza- establece que otro actor empieza a jugar fuerte en el abastecimiento de drogas.

Un jugador, por ahora desconocido, que perdió en menos de una semana tres cargamentos en cisternas y, en consecuencia, dejó de obtener una ganancia en el mercado negro estimada por autoridades nacionales en unos US$15.000.000.