Detuvieron a un argentino en España por el presunto asesinato de una mujer: habría intentado suicidarse

Un argentino de 60 años fue detenido este viernes en Málaga, España, como presunto autor del asesinato de Melinda, una mujer de 45 años que había sido hallada muerta en el departamento de una urbanización local el 21 de julio.

Al momento de la detención, a unos 30 kilómetros del lugar de los hechos, el acusado habría intentando suicidarse.

El caso

El pasado martes, vecinos de la urbanización Los Arqueros llamaron a la policía a las 9.45 por una agresión en una vivienda y al escuchar gritos, reportó el medio local Diario Sur; también detallaron que vieron a un hombre escapar del lugar con rapidez en un auto.

Efectivos policiales y personal médico se desplazaron a las inmediaciones y encontraron a Melinda, de origen húngaro, con un corte en el cuello y rodeada de un charco de sangre. Las primeras investigaciones apuntaron a que el agresor la había atacado con un cúter antes de darse a la fuga.

El equipo sanitario confirmó la muerte y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para una autopsia.

En paralelo, los efectivos averiguaron que el hombre que se dio a la fuga era un argentino que compartía el departamento con Melinda, quien era propietaria del lugar y le había alquilado una habitación al agresor.

El hombre había comentado a su entorno que durante la pandemia ambos habían tenido una relación romántica, reportó el diario español.

La Guardia Civil inició la búsqueda del sospechoso, que permaneció prófugo hasta este viernes, cuando fue capturado en el municipio de Istán, a varios kilómetros del lugar del crimen.

Los efectivos denunciaron además que el agresor intentó cortarse el cuello durante su aprehensión. Fue trasladado a un hospital para ser atendido por las lesiones que se provocó.

Efectivos de la Guardia Civil Guardia Civil

Los medios locales recalcaron que la muerte de Melinda ocurre en un trágico contexto para la provincia: cinco mujeres habían sido asesinadas en circunstancias de violencia de género en el último mes.

Los antecedentes

El primer crimen reportado fue el Vicky, una mujer de 51 años que fue asesinada a tiros por su esposo de 56, que luego se suicidó.

Otra mujer, identificada como Cristina, de 35 años, fue asesinada por su expareja. Llevaba desaparecida desde el 31 de marzo. Su cuerpo fue encontrado en un pozo en Rincón de la Victoria.

Después se conoció el doble asesinato de María (61) y Patricia (31), madre e hija, que fueron encontradas en Mijas con varias puñaladas. El responsable habría sido el novio de Patricia, quien luego habría quemado la vivienda en la que se encontraban.

Finalmente, María, de 29 años, también murió en manos de su expareja en Antequera. Unas 24 horas después ocurrió la muerte de Melinda.